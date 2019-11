Grave tropiezo del Avenida en la cancha del Ensino (68-62)

El Perfumerias Avenida ha pagado este sábado el cansancio de la jornada europea y ha caído ante Durán Maquinaria Ensino en un encuentro en el que, a partir del minuto 5, las locales fueron siempre por delante y aunque las diferencias no se antojaban insalvables en ningún momento, las salmantinas no dieron nunca la sensación de poder poner en apuros a su rival.

Empezaba el encuentro con dos equipos fallones en ataque que apenas conseguían un corto parcial de 6-7 tras los primeros cinco minutos de partido. Perfumerías avenida trataba de hacerse con el control del balón, pero Durán Maquinaria Ensino defendía con mucha contundencia y no dejaba hacer a las salmantinas, que solo conseguían colocarse por delante en el marcador gracias a las segundas oportunidades que le deba su superioridad en el rebote. Mas acertadas en ataque, y con una defensa asfixiante, las locales conseguían colocar el 9-7 y dejaban a las charras sin anotar durante tres minutos. Al final, tras un tiempo muerto visitante, el encuentro se animaba y Perfumerías despertaba, aunque dos triples consecutivos de las gallegas colocaban el 15-9 en el luminoso. Hof y Akhator rescataban a las visitantes, que se iban al final del primer cuarto con 15-13 en el luminoso.

Intentaba Perfumerías hacerse fuerte en defensa en el inicio del segundo cuarto, pero tras un minuto sin puntos, y después de que Vilaró empatase el encuentro a 15 puntos, Durán Maquinaria Ensino volvía a imponer su ley y a generar muchos problemas al segundo clasificado de la categoría, que encajaba un parcial de 13-3 y veía como su rival se iba de 10 puntos mediado el cuarto (30-20).

Loyd rompía la sequía de las charras, que en la segunda mitad del cuarto se mostraron mas contundentes atrás y mas seguras en ataque, lo que las llevó a cortar la escapada local, aunque no fue hasta los últimos compases de esta primera mitad cuando las visitantes conseguían recortar notablemente las diferencias en el luminoso para irse al descanso con solo cinco puntos de desventaja (38-33).

Una vez mas, sin embargo, Perfumerías no conseguía iniciar el cuarto con buen pie y tras el descanso el guión se repetía, aunque esta vez al menos las salmantinas conseguían que Durán Maquinaria Ensino no les hiciese tanto daño en ataque y el choque se mantenía en términos de igualdad (44-38, minuto 23).

Una vez mas, sin embargo, en la segunda mitad del cuarto Perfumerías parecía enchufarse y recortaba diferencias a solo un punto a falta de 3´47 (48-47). Pero en la recta final del cuarto Ensino volvía a imponerse en defensa y conseguía irse de nuevo hasta los seis puntos (55-49).

No era una diferencia insalvable para las salmantinas, pero lo cierto es que el equipo parecía no dar mas de si y aunque en el último cuarto lo intentó todo y llegó a colocarse en varias ocasiones a cuatro puntos del rival, no daba la sensación de que pudiesen darle la vuelta al electrónico. Mientras, Ensino mantenía la presión y no se dejaba llevar por las prisas y a falta de 3´36 mantenía los seis puntos de ventaja (63-57).

No bajaba los brazos Perfumerías, que conseguía hacer de nuevo la goma y se acercaba a dos puntos a falta de dos minutos para el final. Pero una vez mas les faltaba continuidad a las charras, que no conseguían culminar su remontada y sumaban su segunda derrota consecutiva en liga.