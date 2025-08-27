Fichaje de altura para el Recoletas Salud Carbajosa: el angoleño Norman Domingos El pívot angoleño, de 2.07 metros, viene de brillar en Portugal con 17 puntos y 12 rebotes por encuentro

La Gaceta Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:12 Comenta Compartir

El Recoletas Salud Carbajosa ha incorporado a sus filas al pívot angoleño Norman Domingos, de 25 años y 2,07 metros de altura, procedente del Os Belenenses de Portugal. Su llegada supone un salto de calidad para la plantilla de Manuel A. Rodríguez, que contará con un jugador dominante en la pintura y con experiencia en competiciones de alto nivel.

Domingos fue uno de los nombres propios de la pasada temporada en Portugal, donde firmó una media de 17,4 puntos y 12 rebotes por partido, números que lo convirtieron en MVP de la categoría, equivalente a la LEB Oro en España.

Se trata de un jugador, según el comunicado del club, que destaca por su imponente físico y presencia bajo los tableros, con gran capacidad de intimidación, potencia en el rebote y una enorme entrega en defensa. En ataque, su determinación cerca del aro y su capacidad para generar segundas oportunidades lo convierten en una fuerza difícil de frenar. Además, su carácter de equipo y su actitud competitiva refuerzan los valores del club.

Tras su fichaje, Domingos se ha mostrado muy ilusionado con su llegada al club. «Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda el Recoletas Salud Carbajosa. Llego con muchas ganas de trabajar, aportar todo lo que pueda al equipo y ayudar a que consigamos grandes cosas esta temporada. Quiero dar lo mejor de mí en la pista y que los aficionados disfruten con nuestro juego», ha explicado.

Con la incorporación de Norman, el Recoletas Salud Carbajosa refuerza su juego interior y suma a un jugador llamado a ser determinante en Tercera FEB, consolidando el proyecto de un equipo ambicioso que afronta la temporada con ilusión y hambre de éxito. Este supone el quinto fichaje de la temporada, tras los ya confirmados en días pasados de Daniel Barroso, Samuel López, Derrick Pizarro y Ekaitz Madinabeitia, y que se suman a las renovaciones de Adri Ramírez, Doudou, Dinis, Carlos Navarro, Jorge Morán y Adri Sánchez.

Temas

Baloncesto

Portugal