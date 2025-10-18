Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Celebración del Recoletas Salud Carbajosa en el vestuario.

Un espectacular primer cuarto le da el primer triunfo al Recoletas Salud Carbajosa en Santander (88-92)

Adrián Ramírez anotó 20 puntos en los diez minutos iniciales, que tuvieron un parcial de 9-34

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:45

El Recoletas Salud Carbajosa ha conseguido en Santander su primera victoria de la temporada (88-92 contra el Blendio) gracias a un primer cuarto extraordinario, rozando la perfección, con 20 puntos de Adrián Ramírez en ese primer parcial, que concluyó 9-34.

El resto del partido Recoletas Salud Carbajosa tuvo momentos de buen juego mezclados con otros que recordaron a las dos primeras jornadas de Liga: precipitación en el juego, con pérdidas absurdas de balón y mala elección de tiro. Al descanso se llegó con 32-49.

El tercer cuarto siguió la línea del anterior para llegar al tramo final con ventaja de Recoletas Salud Carbajosa, pero con Blendio reduciendo diferencias hasta cuatro puntos. Sin embargo, el equipo supo jugar con cabeza ese último minuto para acabar consiguiendo la primera victoria (88-92).

