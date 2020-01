El Avenida se pasea en Bembibre (39-93)

El Perfumerías Avenida no tuvo problemas para imponerse en la cancha de un Bembibre que lo intentó, y plantó cara durante los primeros compases del choque, pero que pronto se vio claramente superado por el enorme potencial de las salmantinas, que con una férrea defensa y un ataque demoledor dejaban el partido sentenciado mucho antes de su final, yéndose al final del tercer cuarto con 45 puntos de ventaja.

Acudía el Avenida a su cita ante el Bembibre con la etiqueta de favorito colgada del cuello, aunque sufrieron las salmantinas en los primeros compases del choque ante un rival muy motivado que sabía que si quería sorprender al segundo clasificado de la categoría debía emplearse a fondo desde el principio (5-5). Poco a poco, sin embargo, las charras empezaban a encontrarse mas cómodas en la pista, se sacudían la presión del rival y encontraban a Temi Fagbenle para ir poco a poco despegándose en el luminoso hasta alcanzar una máxima ventaja de 13 puntos a falta de 1´46 para el final del primer cuarto (10-23). Pero el Bembibre no bajaba los brazos y con dos triples consecutivos conseguía acercarse en el luminoso (16-23, minuto 10).

Ya en el segundo cuarto el Avenida recuperaba el control. Las salmantinas presionaban bien la salida de balón de su rival y aprovechaban sus perdidas de balón para contragolpear con eficacia, sobre todo de la mano de Gil y Hof, que con un parcial de 0-8 elevaban la renta visitante hasta los 15 puntos en apenas dos minutos y medio (16-31).

Llorente anotaba para las locales, pero su canasta apenas hacía daño a un Perfumerías que continuaba controlando todas las facetas del juego y que a un minuto para el descanso ganaba ya de 24 puntos (25-49). Una diferencia que alcanzaba los 25 puntos al final del cuarto (27-52).

Intentaron las leonesas encontrar soluciones durante el descanso, pero sus cambios de defensa, sus rotaciones y todo su empeño sirvió de poco ante la avalancha de juego de las salmantinas, que volvieron a la cancha pisando a fondo el acelerador y ya de entrada firmaban un parcial de 0-9 que elevaba su renta hasta los 34 puntos cuando aún faltaban siete minutos y medio para el final del tercer cuarto (27-61).

Un triple de Gladkova movía el casillero de las locales, que sin embargo seguían completamente a merced de las salmantinas. El Avenida no quitaba el pie del acelerador y a falta de 4´42 para el final del cuarto su ventaja era ya de 39 puntos (30-69). Solo de tres volvía a anotar el Bembibre, que tenía muchos problemas para penetrar en la zona charra. Las leonesas no se rendían, aunque lo cierto es que el encuentro estaba ya visto para sentencia y al minuto 30 se llegaba con un contundente 33-78 que no dejaba lugar a dudas sobre quién iba a ganar el partido.

Con ese marcador, el último cuarto no tuvo historia. El Avenida levantó el pie, lo justo para no quemar a jugadoras importantes y mientras el Bembibre trataba por todos los medios de maquillar el resultado final, cosa que tampoco conseguían las locales ante un Avenida que seguía defendiendo con contundencia.