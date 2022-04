El Avenida, que no se jugaba nada, cae por un punto en Gerona (79-78)

El Perfumerías Avenida ha sufrido su segunda derrota en la Liga Femenina frente al Spar Girona por un ajustado 79-78. Las salmantinas, campeonas de la fase regular y que no se jugaban nada, no se han rendido hasta el final y se lo han puesto muy complicado al conjunto catalán, que todavía pelea por la segunda plaza contra el Valencia Basket. Alfred Julbe y Roberto Íñiguz no han contado con Rebekah Gardner y Frida Eldebrink, y Kahleah Copper y Karlie Samuelson, pensando en el playoff.

Comenzó muy bien el encuentro el Avenida, metiéndolo todo y llegando a colocarse con una ventaja de 12 puntos. Pero entre Mendy, que acabaría el partido con 23 puntos y Drammeh, el Spar Girona dio la vuelta al marcador en el segundo cuarto para mandar al descanso por 44-41.

Las de Roberto Íñiguez volvieron a tomar el mando al final del tercero, haciéndose con una renta de 11 puntos en el minuto 34 aprovechando muy bien sus opciones y haciendo un excelente trabajo defensivo. Sin embargo, un parcial de 17-2 hacía que las locales se pusieran 4 arriba en el último minuto. Cazorla recortó distancias y Lou Samuelson (máxima anotadora de las charras con 15 puntos), se jugó el último triple para haberle dado el triunfo a su equipo. No entró y Mendy sentenció desde la línea de personal, dejando sin valor el último triple de Leo Rodríguez.

El Perfumerías Avenida cerrará la fase regular el domingo y el martes en casa frente al Gran Canaria y el Leganés.