El Avenida no da ninguna opción al Cadí La Seu y pasa con autoridad a la final (75-39)

El Perfumerías Avenida volverá a luchar a partir de este domingo por una nueva Liga Femenina después de clasificarse para su 16ª final consecutiva (18º en toda su historia) al imponerse al Cadí La Seu por un contundente 75-39. Se repetirá la final, puesto que el Valencia Basket guardó parte de su renta contra el Spar Girona. Lou Samuelson y Leo Rodríguez, con 13 y 12 puntos respectivamente, han sido las máximas anotadoras.

Seis minutos fue lo que duró la incertidumbre sobre qué equipo llegaría a la final de la Liga Femenina, porque a partir de ahí la intensa, agresiva y bien estudiada defensa del Avenida acabó con todas las posibilidades del Cadí La Seu. Las catalanas ya no anotaron en la segunda mitad del primer cuarto y el equipo de Íñiguez lo seguía haciendo con continuidad para mandar por 21-7 a los 10 minutos. Un parcial que se repitió en el segundo periodo, porque 5 puntos finales de Pivec maquillaron ligeramente el marcador. Fue una exhibición brutal de las salmantinas en ambos lados de la cancha, demostrando que a igualdad de intensidad y ganas, la diferencia con el Cadí La Seu hablando de baloncesto es enorme. De momento, hasta el descanso, no hubo ningún tipo de relajación a pesar de los 28 puntos a favor que había que unir a los 7 del partido de ida.

Tras el descanso bajó el ritmo anotador del Avenida, porque el Cadí La Seu opuso algo más de resistencia, porque en varios minutos faltaron ideas, y porque no hubo acierto desde el exterior. A pesar de todo eso, las salmantinas volvieron a ampliar su renta, que llegó a ser de +37, para cerrar el tercer cuarto con un comodísimo 57-25.

Con todo ya resuelto, tocaba no correr riesgos pensando en la final y las Samuelson, Copper y Hof no jugaron en el último cuarto, viendo cómo sus compañeras no solo mantenían, sino que aumentaban la diferencia para después celebrar todas juntas la clasificación con la alegría de los aficionados que habían acudido en gran número a Würzburg.