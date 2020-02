El Avenida cae por quinta vez consecutiva frente al Spar Girona (60-55)

Un pésimo porcentaje de acierto en el tiro de dos (31% al final del choque), dejó sin premio a un Perfumerías Avenida que, pese a todo, a apunto estuvo de conseguirlo en un encuentro marcado por las defensas y en el que, pese a ir siempre por detrás, llegó a colocarse a solo 2 puntos de su rival a falta de tres minutos para el final (52-50). Pero Spar Citylift Girona provocó faltas y estuvo acertado desde la línea de tiros libres para certificar su triunfo. Con esta derrota las salmantinas pierden el basquetaverage, pero siguen dependiendo de sí mismas en las seis jornadas que quedan para proclamarse campeonas de la fase regular.

El Avenida sabía que para tener opciones de triunfo debía mostrarse intratable en defensa. En ello se emplearon a fondo las charras desde el pitido inicial ante un Spar Citylift Girona que tampoco estaba dispuesto a dejar correr a su contrincante. Así las cosas, las defensas marcaron el ritmo durante todo el primer cuarto y la primera canasta del partido tardó dos minutos en llegar. Fue para las salmantinas, las locales aún tardarían otro minuto y medio en ver aro por primera vez, aunque luego conseguían ponerse por delante gracias a dos tiros libres y una canasta de Mendi. Y con ese parcial de 6-2 se finiquitaban los primeros cinco minutos de partido.

El Perfumerías Avenida trató de cambiar el ritmo de ahí al final del cuarto y consiguió que al menos las catalanas no abriesen mas brecha, aunque los ataques seguían haciendo aguas (12-9).

Ya en el segundo cuarto fue Spar Citylift Girona el que encontró la solución a sus problemas con un grana cierto en el tiro exterior y tres triples casi consecutivos que le llevaron a doblas a las perfumeras en el luminoso a falta de 6´13 para el descanso (24-12).

El acierto en tiros de dos de las salmantinas estaba por los suelos (acabaron la primera mitad con un paupérrimo 28%), aunque por suerte aparecieron Loyd y Vitola y, desde el perímetro, Perfumerías protagonizaba una tímida reacción que, al menos, impedía que su rival se fuese aún mas (30-20, minuto 18). Un triple de Hayes acercaba a las visitantes a siete puntos (30-23), diferencia que se mantuvo ya hasta el descanso tras un último intercambio de triples entre Mendi y Domínguez (33-26).

El tercer cuarto comenzaba con un breve intercambio de canastas. Pero mientras el Avenida anotaba desde el interior, las locales lo hacían desde fuera, sumando de tres en tres y ampliando su ventaja (41-29, minuto 23).

Las canastas llegaban con cuenta gotas a partir de ahí, pero aunque las salmantinas lo intentaron de todas las maneras posibles, su acierto bajo tablero seguía siendo demasiado bajo y eso le impedía recortar diferencias ante un rival que sabía jugar con su ventaja y se iba al cuarto decisivo con 13 puntos de renta (49-36).

No es que fuese una diferencia insalvable, es que las perfumeras no habían dado en ningún momento la sensación de poder pelear por la victoria ante un rival mucho mas concentrado y compensado. Pero hasta el rabo todo es toro y las salmantinas no tiraron la toalla. En el último cuarto mostraron su mejor cara, secaron por completo a su rival en ataque y mejoraron su selección de tiro, lo que las llevó a firmar un parcial de 3-14 que las colocaba a solo dos puntos (52-50, a 3´33 del final).

A partir de ahí el partido se jugó desde la línea de tiros libres y Spar Citylift Girona supo manejar mejor la situación para anotarse el triunfo.