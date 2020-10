El Aquimisa Carbajosa debuta en la LEB Plata con un trabajado triunfo sobre el Círculo Gijón (70-66)

El Aquimisa Carbajosa no ha podido comenzar de mejor manera la temporada en la LEB Plata, ganando al Círculo Gijón, a priori uno de los equipos más fuertes del Grupo Oeste, por 70-66. El choque, muy igualado durante los 40 minutos, no se ha decidido hasta los últimos instantes. Arturo Cruz y Guillermo Mulero, con 15 puntos cada uno, han sido los máximos anotadores del conjunto charro. Unos 300 aficionados han sido testigos en las gradas del pabellón municipal.

El Aquimisa Carbajosa, tras unos primeros compases igualados, se ha hecho con una pequeña ventaja en el primer cuarto, pero el Círculo Gijón, con un Newby muy acertado, dio la vuelta al marcador, para que se llegara al descanso con un ajustado 35-34 para los locales.

En el tercer cuarto, nuevamente muy igualado, las pequeñas rentas las tenía el Aquimisa, que no pudo comenzar de mejor manera el último, con un triple de Pablo Román que colocaba el 58-51 en el marcador. Sin embargo, el Círculo Gijón no estaba dispuesto a rendirse y con un parcial de 0-8 volvía a tomar las riendas: 58-59 (minuto 34). El equipo salmantino también supo reaccionar y volvía a colocarse por delante. Un triple de Alejandro Rubiera puso el 66-61 a tres minutos del final y el electrónico ya no volvería a moverse hasta una canasta de Seara para poner el 66-61 a falta de poco más de un minuto. Arturo Cruz no falló después desde la línea de personal, y aunque Marín puso emoción a 10 segundos (68-66), el triunfo se quedó en Carbajosa, sentenciado con el mate final de Mulero.