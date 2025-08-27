Dos históricos de la ACB se ven las caras en suelo salmantino este próximo 6 de septiembre Estudiantes y Fuenlabrada se enfrentarán en Béjar, en un encuentro amistoso encuadrado dentro de la programación deportiva de este próximo mes

Los equipos de baloncesto Flexicar Fuenlabrada y Movistar Estudiantes viajarán hasta Béjar para enfrentarse en un partido previsto en el pabellón municipal gracias al trabajo del club baloncesto de la ciudad textil.

La cita será el día 6 de septiembre a las 19:00 horas con un precio de tres euros para que los aficionados llenen las gradas de esa instalación deportiva. El partido se enmarca dentro de la programación deportiva presentada por el Ayuntamiento de Béjar para el próximo mes de septiembre.

Se trata de un total de 17 actividades de distintas modalidades deportivas como fútbol, tiro al plato, habilidades y carreras en bicicleta, pádel o tenis, entre otras.

Ampliar Presentación del programa deportivo de este mes de septiembre en Béjar.

La primera cita tendrá lugar este domingo con la marcha de veteranos y el memorial Begoña Martín mientras que el Freestyle llegará el día 5 de septiembre a la plaza de toros.

Otra de las novedades es la celebración de la Ruta Vetona en las jornadas del 27 y 28 de septiembre. La organización corre a cargo de una empresa y, también, se han introducido cambios en el recorrido y la incorporación de la localidad de Ledrada. El plazo de inscripción quedó abierto ayer con descuentos en el precio. Además, será la primera vez que la prueba BTT sea puntuable para el campeonato de Castilla y León, lo que atraerá más participantes.

