El Avenida Xoborg se pone en marcha con el ascenso como objetivo para esta temporada Seis jugadores del primer equipo más varios canteranos y vinculados de la USAL se han puesto a las órdenes de Jesús Gutiérrez

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida Xoborg ha comenzado este lunes la pretemporada en el anexo al pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, con seis jugadores del primer equipo -Acoydan McCarthy, Albert Garrido, Álvaro Sánchez Ollero, Rodrigo Choithramani, Salva Hernández y Ryan Peters- y varios más de la Academia y vinculados de la Universidad de Salamanca. Durante los próximos días se irán incorporando más caras nuevas a falta de Amari Smith y Ousmane Kourouma, con los que se está a la espera de cerrar todos los trámites con sus visados.

Jesús Gutiérrez expresó sus primeras sensaciones antes de comenzar la sesión: «Es una vuelta a Salamanca, donde estuve muy bien en el otro club de entonces en Carbajosa. También por volver a entrenar en España después de años dando vueltas en el mundo y creo que con un proyecto interesante para crecer, porque creo que tanto Avenida como la ciudad están para algo más que para la Tercera FEB».

A este respecto, no ocultó, sino todo lo contrario, que las miras son elevadas: «A mí es lo que me dijeron desde el primer momento, yo no lo voy a esconder. El club quiere ascender de categoría y es un objetivo que nos planteamos. Lo que tenemos que pensar es que hay que dar con la manera de llegar hasta ese punto, que es trabajar mucho todos los días, jugadores, cuerpo técnico y también el club para que todo el mundo dé los pasos adecuados para crecer a todos los niveles y poder afrontar ese objetivo de ascenso».

También explicó el técnico aragonés cómo se había producido su llegada al Avenida Xoborg: «Diría que el primer contacto fue a finales de mayo. Me plantearon un proyecto ambicioso y creo que la fusión entre Tormes y Avenida es algo positivo y que puede ayudar a hacer que sea un buen club de baloncesto en una ciudad que necesita baloncesto. De hecho se van dando pasos en la mejora de la cantera. Creo que poco a poco se puede ir creciendo. De repente la vida del entrenador es un poco rara: no te llama nadie y de golpe te llaman cinco equipos. Es un proyecto que me gustó y aquí estamos».

Los primeros compromisos de la pretemporada llegarán en dos semanas con la Copa Castilla y León, en la que el equipo intentará competir al máximo, pero sin trastocar la programación programada.