Así ha sido la primera semana con la nueva Ley de Caza

Marco Criado Nicolás

Federación de caza de Salamanca

Tras una semana de media veda activa, dresultados aparte —con protagonismo de codorniz en algunos acotados especialmente del norte de la provincia, y ojeos de zorros en el resto— la tónica generalizada fueron los interrogantes de los cazadores en torno a la aplicación y entrada en vigor de la nueva Ley de Caza.

La gran cantidad de cambios que incorpora la Ley, unido a la escasa implementación de la misma que ha realizado hasta la fecha la Junta, ha provocado un reguero de cuestiones a gestores y Federación, quienes se han esforzado por transmitir a sus cotos las principales novedades. Es necesario que todos los cazadores, no sólo los titulares, se impliquen y esfuercen en conocer los principales cambios normativos con el objetivo de evitar posibles incumplimientos y sanciones. A grandes rasgos, y a la hora de cazar, tres son los aspectos principales a destacar: 1- adaptar las tradicionales tarjetas de caza a las nuevas autorizaciones, en las que deben de indicarse las especies, cupos y modalidades permitidas, además de estar firmada tanto por el responsable cinegético como por el cazador; 2-realizar un seguimiento de las capturas (actualmente sólo podemos realizarlo, a la espera de que se instaure el sistema informático, a través de tarjetas de control que los cazadores deben rellenar diariamente y entregar al titular cada 15 días); 3-no cazar durante tres días seguidos a las mismas especies.

Paulatinamente, se irán anunciando las nuevas novedades que vayamos conociendo. No obstante, estamos a la espera de que la Junta vaya desarrollando e implementando los modelos y sistemas anunciados, que a día de hoy, no están elaborados, lo que es poco riguroso por su parte, ya que da la sensación de que “la Junta no ha cumplido con su parte” y parece que “nos han metido con calzador” una Ley tan “transformadora” días antes del inicio de la veda. Quizás se podría haber retrasado su entrada en vigor el tiempo necesario para que la Consejería tuviera todo preparado. De hecho, todos los procedimientos cinegéticos (incluidos los controles poblacionales) iniciados tras la entrada en vigor de la Ley, están paralizados a la espera de desarrollo normativo que autorice a la Dirección General y a los Servicios Territoriales a tramitarlos. ¿No sabían los legisladores que esto iba a suceder? ¿No podía haberse anticipado la Consejería a esto?

Finalmente, recordamos a los cazadores federados las nuevas ventajas que la Ley ofrece: 25% de descuento en la licencia de caza, 50% de descuento en la matrícula de cotos federativos, y ventajas a la hora de conceder subvenciones a cotos de caza.