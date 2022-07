Álvaro de Arriba: “Estoy contento porque me he visto con buenas sensaciones”

A los pocos minutos de concluir su carrera y pasar por el fisio, Álvaro de Arriba atendía a LA GACETA desde Eugene: “Ha sido complicado. Al no ver a Burgin, el líder mundial del año en la cámara de llamadas me he puesto un poco nervioso, porque sin él la carrera iba a ser lenta y estábamos cuatro atletas de 1.44 y uno de 1.42. No quedaba otra que confiar porque me encontraba muy bien. “

A falta de 300 metros he intentado hacer un ataque pero me han aguantado y he guardado fuerzas. En la última recta ha venido Korir por fuera y me he quedado un poco encerrado, así que he derrochado toda la fuerza que tenía. He pasado como me podía haber quedado fuera”.

Ahora, le toca luchar por alcanzar la final en la madrugada de este viernes: “Estoy contento por las buenas sensaciones y haberme quitado nervios y mañana iré con todo a luchar por la final del Mundial”.