Más de 400 culturistas lucirán músculo este fin de semana en Salamanca El Palacio de Congresos acoge el Trofeo Ciudad de Salamanca de culturismo nacional este fin de semana

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Salamanca volverá a acoger este fin de semana la competición de culturismo natural con el mayor número de atletas de España, avalada por el éxito de ediciones anteriores. El Trofeo Ciudad de Salamanca 2025 reunirá del 19 al 21 de septiembre a más de 400 culturistas, hombres y mujeres, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. Las diez categorías que se disputarán son las siguientes: masculino HW; masculino y femenino Bodybuilding; femenino Figure; masculino Classic Physique; femenino Wellness; femenino Fitness Model; femenino Sport Model; femenino Bikini; masculino Fitness, y masculino Physique.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha recibido en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Salamanca a miembros de la organización, AECN/ICN Spain, destacando el apoyo municipal a la celebración de eventos que promocionan la marca de Salamanca como destino de turismo deportivo y generan ingresos en el tejido económico de la ciudad. En esta edición, la organización prevé batir récord de participación, superando más de 2.000 asistentes.

Las competiciones se desarrollarán el sábado, de 9:30 a 20:30 horas, y el domingo, entre las 9:30 y las 15:00 horas; previamente, el viernes, a partir de las 16:00 horas, se procederá al pesaje de los culturistas participantes. También el sábado, en horario de tarde, la organización ha programado una exhibición con el mejor posador en Classic del pasado campeonato, que se convirtió en atleta profesional en el certamen europeo celebrado en Brno (República Checa).