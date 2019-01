El PP exige explicaciones por la polémica con Morante y denuncia los "caprichos" del concejal de Festejos

El PP de Ciudad Rodrigo ha emitido un comunicado en el que pide explicaciones al Ayuntamiento mirobrigense por la polémica surgida por la ausencia de Morante de la Puebla en los festivales del Carnaval del Toro. "Queremos apuntar que el concejal de Ciudadanos, Cristian González, hace y deshace a su antojo sin contar con el resto de los miembros de la Comisión Taurina, o al menos con los del PP, en la mayor parte de las ocasiones y aquí tenemos un claro ejemplo de su actitud unilateral", aseguran en el comunicado.

"Por desgracia para todos los mirobrigenses y aficionados de la tauromaquia, la prensa se hace eco de la negativa de Morante de la Puebla a participar en nuestro Carnaval, según parece ser, y a la espera de confirmarse, por el capricho del señor concejal de no seguir con las tradiciones en los festejos, y por no tener una actitud dialogante", añaden los populares.

El PP deja claro que "desde las primeras comisiones celebradas para el próximo Carnaval", propusieron "el cambio de días entre el festival y la novillada de luces dando cabida (si la norma así lo posibilitase) al vencedor del Bolsín Taurino, en dicha novillada, buscando con este posible intercambio de fechas engrandecer el martes de Carnaval". "Pensábamos que, de esta forma, se mejoraba también alguna de las clásicas reivindicaciones de los montadores de tablaos", matizan, al mismo tiempo que recuerdan que "todo ello por supuesto sin eliminar ninguno de los elementos, es decir, número de toros, novillos o erales, que configuran los diferentes eventos taurinos de muerte"

"Sin embargo, Cristian González sí contempla la reducción del número de ejemplares de muerte, con la intención de eliminar a uno de los finalistas del Bolsín Taurino. Frente a este planteamiento, el PP propusimos que los cuatro finalistas debutaran el mismo día, y el triunfador del Bolsín otro día junto con otras figuras. De esta forma, se podía acceder a las reivindicaciones de los tablaos, sin perjudicar al Bolsín, que mantendría que tanto el triunfador como los cuatro finalistas participarán en el Carnaval del Toro. La intención del borrador que propuso el Presidente de la Comisión, Cristian González, es la de dejar en un día (Domingo) los tres finalistas del Bolsín, eliminando la figura del cuarto finalista en el Carnaval del Toro. Sin embargo, desde el PP opinamos que daba lo mismo tres que cuatro, siempre que fueran todos juntos en el mismo día, el Domingo de Carnaval. Sin embargo, se sigue sin saber nada oficial. El borrador que presentó Cristian González era quitar un elemento al Bolsín Taurino, pero no sabemos si ese borrador se confirma o no. Pedimos al respecto que se nos aclare cuál es la decisión adoptada. No se puede estar con esta indeterminación en enero", asegura el comunicado.

