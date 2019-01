El teniente de alcalde de un pueblo de León intoxica a unos ciclistas con un roscón de marihuana

Intoxicados con un roscón marihuana tras una quedada ciclista. Ha ocurrido en la localidad leonesa de Toral de los Vados. Según informa la edición digital de La Nueva Crónica de León, miembros del club de ciclismo de Camponaraya han denunciado la actitud del teniente alcalde de Toral, Sergio García Valcarcel, tras pretender "lavarse las manos" de una intoxicación que se produjo en fin de año a raíz del consumo de un postre que llevaba marihuana y que portaba el propio García, aunque no comunicó sus componentes hasta que comenzaron los problemas.

Los ciclistas se reúnen cada año, desde hace 20, en el pueblo de montaña de Ferradillo, en Priaranza del Bierzo, a donde van en bicicleta. García es ciclista también y, según uno de los afectados que no quiere dar su nombre por temor a represalias "nos estaba esperando ofreciéndonos el roscón. Yo hasta me enfadé porque no lo quería comer y casi te lo metía en la boca", relata el periódico leonés.

Él fue uno de los que no probó el roscón, pero el resto de sus compañeros, que en total completaban cinco miembros de ese club, sí lo hicieron. A rato comenzaron las afecciones. "Hay que tener en cuenta que somos gente deportista, sana, que nunca habíamos tomado este tipo de sustancias". De todos modos, aseguran que García seguía invitando al postre sin informar de lo que contenía. Así las cosas, su pareja comenzó a encontrarse mal y también un compañero de 63 años "tenían mareos y mi pareja comenzó a tener convulsiones y una bajada de tensión brutal". Antes había pedido que le llevaran al hospital y fue cuando comenzó a escucharse que el roscón llevaba marihuana y "le quisieron quitar importancia diciendo que se les pasaría en una hora, que esperaran".

Pero, otros ciclistas comenzaron a tener taquicardias y alucinaciones. A lo largo de la tarde noche, en lugar de estar con sus familias celebrando la salida del año, estuvieron depurando lo que llevaba aquel postre. Finalmente fueron atendidos cuatro ciclistas por la intoxicación y, pese a que según los afectados, se requirió a García a que se presentara en el centro para exponer lo que llevaba el roscón, eso no se produjo.

El teniente de alcalde no aclaró la procedencia del roscón pero sí lamentó que la prensa se fijara en este tipo de sucesos. Los afectados lamentan que solo le preocupen las consecuencias políticas y esperarán a conocer si el hospital, al dar aviso a la policía municipal, que siguió el tema, tome medidas legales.

