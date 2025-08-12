Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se abanica para combatir el calor en Salamanca. ALMEIDA

La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo por calor y tormentas este miércoles

Todas las alertas estarán vigentes desde las 13:00 hasta las 20:59 horas

E. P.

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 22:33

El calor y las tormentas pondrán este miércoles, 13 de agosto, en aviso amarillo a todas las provincias de Castilla y León, excepto Zamora, con temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el sur de Ávila estará este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, con un riesgo de probabilidad del 40 al 70 por ciento.

Por otra parte, el resto de avisos amarillos serán por tormentas que podrán ir acompañadas de chubascos fuertes, rachas muy fuertes de viento y, sin descartar, granizo, en todas las provincias de la Comunidad excepto Zamora. Estos avisos estarán activos entre las 14:00 y las 21:59 horas.

En general, en la jornada de este miércoles se espera un cielo con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, así como probabilidad de chubascos con tormenta, preferentemente por la tarde. Localmente, podrán ser fuertes y acompañarse de granizo.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas descenderán, pudiendo ser el descenso localmente notable en el tercio oriental.

Por su parte, predominarán los vientos del suroeste o variables, flojos a moderados, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  3. 3 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  4. 4 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  5. 5 Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal declarado en Martín de Yeltes
  6. 6 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  7. 7 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  8. 8 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  9. 9 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  10. 10 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo por calor y tormentas este miércoles

La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo por calor y tormentas este miércoles