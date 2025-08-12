La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo por calor y tormentas este miércoles Todas las alertas estarán vigentes desde las 13:00 hasta las 20:59 horas

Una mujer se abanica para combatir el calor en Salamanca.

E. P. Valladolid Martes, 12 de agosto 2025, 22:33

El calor y las tormentas pondrán este miércoles, 13 de agosto, en aviso amarillo a todas las provincias de Castilla y León, excepto Zamora, con temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el sur de Ávila estará este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, con un riesgo de probabilidad del 40 al 70 por ciento.

Por otra parte, el resto de avisos amarillos serán por tormentas que podrán ir acompañadas de chubascos fuertes, rachas muy fuertes de viento y, sin descartar, granizo, en todas las provincias de la Comunidad excepto Zamora. Estos avisos estarán activos entre las 14:00 y las 21:59 horas.

En general, en la jornada de este miércoles se espera un cielo con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, así como probabilidad de chubascos con tormenta, preferentemente por la tarde. Localmente, podrán ser fuertes y acompañarse de granizo.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas descenderán, pudiendo ser el descenso localmente notable en el tercio oriental.

Por su parte, predominarán los vientos del suroeste o variables, flojos a moderados, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.