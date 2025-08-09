Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Administración de Loterías. ARCHIVO E. P.

Un segundo premio de la Lotería Nacional reparte suerte en Valladolid

Ha correspondido al 89.522 y se ha vendido en un total de once puntos

E. P.

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:17

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 9 de agosto, ha dejado parte de un segundo premio en la capital vallisoletana, según ha informado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha correspondido al 89.522 y se ha vendido en un total de once puntos, entre ellos el Despacho receptor 84.655 de Valladolid, situado en la avenida de Miguel Ángel Blanco, 5.

Los reintegros del sorteo de este sábado han correspondido a los números 2, 7 y 8.

Espacios grises

