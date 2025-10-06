El pueblo de Castilla y León que ha tenido que abrigarse esta mañana: el termómetro marcó -2,4 grados A lo largo de la jornada, sin embargo, se prevé un ascenso de las temperaturas

La Gaceta Lunes, 6 de octubre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Castilla y León ha iniciado la semana con temperaturas mínimas bajo cero en varios puntos de la comunidad. Llama la atención la registrada en Vinuesa (Soria) donde el mercurio ha llegado a los -2,4 grados, mientras que en Robleda-Cervantes, en la comarca de Sanabria (Zamora), los termómetros han bajado hasta -1,7.

A lo largo de la jornada, sin embargo, se prevé un ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 27 grados en Salamanca capital.

Hasta cinco municipios de Soria, Zamora, Segovia y Ávila se han situado esta mañana entre los diez puntos más fríos de España. En Vinuesa se han anotado -2,4 grados a las 6:50 horas; en Robleda-Cervantes, -1,7 a las 9:00; en Cuéllar (Segovia), -1,3 a las 7:10; en Ucero (Soria), un grado bajo cero a las 9:00; y en el Puerto del Pico (Ávila), -0,9 grados a las 8:10.

Temperaturas en aumento

Las temperaturas máximas aumentarán de forma acusada este lunes en la mayor parte de la mitad norte peninsular, mientras que Baleares estará en riesgo (alerta amarilla) por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por lo general, la Aemet prevé inestabilidad en el área mediterránea por la entrada de un flujo húmedo de componente este. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Estrecho, oeste de Alborán y, especialmente, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular, donde con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes.

No se descartan de forma ocasional en puntos del este de Cataluña y en Baleares. También se darán cielos nubosos o cubiertos en otras regiones del cuadrante sureste peninsular, así como intervalos nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, con una tendencia en general a despejar en la mayor parte del territorio salvo en el extremo sureste.

En el resto del país, tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja en el norte de Canarias. Probables bancos de niebla matinales en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, sureste peninsular y entorno de las Béticas.