La Primitiva deja más de 95.000 euros en dos localidades de Castilla y León

La combinación ganadora ha estado formada por los números 45, 22, 46, 11, 48 y 14. El complementario ha sido el 30 y el reintegro, el 6

E. P.

Ávila

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:47

El sorteo de La Primitiva de este sábado, 16 de agosto, ha dejado dos premios de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), dotados con 95.964,67 euros cada uno, en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada y en el municipio soriano de Almazán, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los billetes se han validado en la Administración de Loterías número 1, situada en la calle Dr. Díaz Palacios, 13, de Sotillo de la Adrada, y en la Administración de Loterías de la plaza Mayor, 7, de Almazán.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 45, 22, 46, 11, 48 y 14. El complementario ha sido el 30 y el reintegro, el 6. El número Joker ha correspondido al 6.587.152.

En el sorteo no ha habido boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos más reintegro) ni de primera (seis aciertos). Por ello, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.044.832 euros.

