Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente se reunirá con los equipos de emergencia y continuará su recorrido por otros territorios afectados la próxima semana. Ministros también supervisan sobre el terreno las labores de extinción

E. P.

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:07

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencia y coordinación. Así lo ha comunicado Moncloa, que precisará en las próximas horas la ubicación exacta del Puesto de Mando Avanzado donde Sánchez realizará una declaración institucional.

La Secretaría de Estado de Comunicación ha adelantado que, a lo largo de la próxima semana, el presidente tiene previsto visitar otras áreas afectadas por los fuegos que han impactado en distintas regiones del país.

Este sábado, Sánchez ha presidido por videoconferencia la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD), centrada en la evolución y respuesta ante los incendios activos en varios puntos de España.

Mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en Galicia y Castilla y León. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha acudido a Cáceres para supervisar el trabajo de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, que está colaborando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada, en nivel 2, y La Alberca, en nivel 1
  2. 2 Declarado un incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes
  3. 3 Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez
  4. 4 Salamanca, en llamas: seis incendios activos, dos en alerta máxima, gente desalojada y un pueblo sin agua potable
  5. 5 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  6. 6 Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
  7. 7 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1
  8. 8 El banderillero Juan Luis Moreno, herido grave en Guijuelo
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 15 de agosto de 2025
  10. 10 Cambios drásticos en las pescaderías del Mercado: «Son precios de historia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León