Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León El presidente se reunirá con los equipos de emergencia y continuará su recorrido por otros territorios afectados la próxima semana. Ministros también supervisan sobre el terreno las labores de extinción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencia y coordinación. Así lo ha comunicado Moncloa, que precisará en las próximas horas la ubicación exacta del Puesto de Mando Avanzado donde Sánchez realizará una declaración institucional.

La Secretaría de Estado de Comunicación ha adelantado que, a lo largo de la próxima semana, el presidente tiene previsto visitar otras áreas afectadas por los fuegos que han impactado en distintas regiones del país.

Este sábado, Sánchez ha presidido por videoconferencia la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD), centrada en la evolución y respuesta ante los incendios activos en varios puntos de España.

Mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en Galicia y Castilla y León. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha acudido a Cáceres para supervisar el trabajo de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, que está colaborando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.