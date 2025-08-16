Once carreteras siguen cortadas por los incendios en Castilla y León y Extremadura La Dirección General de Tráfico informa de afecciones en vías de Cáceres, León, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia por la evolución de los fuegos activos

La Guardia Civil corta una carretera para impedir que la gente se aproxime al incendio.

E. P. Madrid Sábado, 16 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comunicado que, a las 12:00 horas de este sábado 16 de agosto, un total de once carreteras permanecen cortadas como consecuencia de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Castilla y León y Extremadura.

En la provincia de Cáceres, los cortes de tráfico se localizan en la N-630, tanto a la altura de Aldeanueva del Camino como en Casar de Cáceres, así como en la CC-218 en Casas del Monte, la CC-318 en Aliseda y la CC-321 en Arroyo de la Luz.

En León, las vías afectadas son la N-621 en Portilla de la Reina, la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios.

En Zamora, permanece cerrada la ZA-102 a la altura de Barjacoba; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en Ávila, la AV-500 en Aldeavieja; y en Segovia, la SG-500 en Villacastín.

Las autoridades recomiendan precaución y consultar el estado del tráfico antes de emprender cualquier desplazamiento por las zonas afectadas.