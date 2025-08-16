Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Guardia Civil corta una carretera para impedir que la gente se aproxime al incendio. E. P.

Once carreteras siguen cortadas por los incendios en Castilla y León y Extremadura

La Dirección General de Tráfico informa de afecciones en vías de Cáceres, León, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia por la evolución de los fuegos activos

E. P.

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:12

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comunicado que, a las 12:00 horas de este sábado 16 de agosto, un total de once carreteras permanecen cortadas como consecuencia de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Castilla y León y Extremadura.

En la provincia de Cáceres, los cortes de tráfico se localizan en la N-630, tanto a la altura de Aldeanueva del Camino como en Casar de Cáceres, así como en la CC-218 en Casas del Monte, la CC-318 en Aliseda y la CC-321 en Arroyo de la Luz.

En León, las vías afectadas son la N-621 en Portilla de la Reina, la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios.

En Zamora, permanece cerrada la ZA-102 a la altura de Barjacoba; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en Ávila, la AV-500 en Aldeavieja; y en Segovia, la SG-500 en Villacastín.

Las autoridades recomiendan precaución y consultar el estado del tráfico antes de emprender cualquier desplazamiento por las zonas afectadas.

