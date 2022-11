Mañueco valora la acogida que Euskadi ofreció a los castellanoleoneses, a quienes pide que ejerzan de “embajadores

No obstante, ha defendido que Castilla y León es, en la actualidad, “ tierra de acogida ”, tras haber sido capaz de haberse aprovechado de la España de las Autonomías, lo que le ha permitido liderar el sector industrial de la automoción o los ámbitos educativos, sanitario y de servicios sociales. “Abrimos los brazos a todas las personas que quieren venir a desarrollar un proyecto de vida y de futuro”, ha añadido.

En su intervención, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León fue, durante 150 años, tierra de emigración en la que sus municipios se despoblaban, lo que producía “sensación de desgarro y desolación”. No obstante, ha valorado la acogida ofrecida desde Euskadi, que permitió a muchos tener “un proyecto de vida y de futuro, con dificultades, tal vez”, pero que sirve para “aprender de cara al futuro”.

Gobierno vasco

Por su parte, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha recordado que la Margen Izquierda es la zona de “más concentración de centros regionales”, muchos de ellos de Castilla y León.

En este sentido, ha recordado el “enorme cambio social” que trajo consigo para el País Vasco la industrialización con la llegada de miles de emigrantes.

“No fue fácil para nadie. Seguramente fue motivo de disgustos para muchas personas que, al principio, no encontraron la acogida que deseaban. Ello nos debería llevar a todos a entender lo que no hicimos bien porque seguramente la sociedad seguirá necesitando que venga gente nueva y deberemos tener en cuenta lo vivido para que no se vuelva a repetir”, ha expresado.

Por último, ha apostado por atraer a las personas jóvenes para que se incorporen a las actividades y los órganos directivos de las diferentes Casas Regionales.