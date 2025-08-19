Mañueco confirma la evolución favorable de los incendios en Castilla y León: «Si el tiempo acompaña, la situación mejorará día a día» El presidente de la Junta de Castilla y León afirma que no hay localidades en riesgo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que la situación de los incendios forestales que afectan a la región presenta una «evolución favorable» y que, actualmente, no hay localidades en riesgo.

En una visita al Centro Autonómico de Mando, acompañado por técnicos y responsables del operativo, Mañueco ha explicado que se están estabilizando los frentes activos en Ávila, Salamanca, Zamora y León, y que se espera un realojo progresivo de las zonas afectadas en las próximas horas, siempre que las condiciones meteorológicas continúen siendo favorables.

El presidente del Gobierno regional ha asegurado que todas las decisiones adoptadas por la Junta han priorizado la seguridad de los ciudadanos y de los operativos: «A veces, alguien puede pensar que se ha hecho un desalojo preventivo. Lo hemos hecho pensando en la seguridad». Asimismo, ha agradecido el esfuerzo del personal en primera línea de fuego, de los equipos de apoyo logístico y de los responsables en los despachos.

Fernández Mañueco ha recordado que España ha vivido en los últimos días «circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales», con olas de calor prolongadas y vendavales con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, que colocaron a algunos incendios «fuera de la capacidad de extinción».

El presidente de la Junta de Castilla y León ha confirmado la llegada de apoyo del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con dos helicópteros, y del Ejército de España para reforzar a la Unidad Militar de Emergencias. También ha agradecido la colaboración de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos en la gestión de la crisis.

«La evolución es favorable en todos los incendios y, si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea, mañana será mejor que hoy y pasado mejor que mañana», ha concluido.