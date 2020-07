La Junta retomará las oposiciones de 2020 en las que hay 2.137 plazas en juego

La Junta va a seguir adelante con las numerosas convocatorias de empleo público que tenía previsto realizar en 2020 y en las que están en juego más de 2.000 plazas. A pesar de que hace unas semanas dudaba sobre la conveniencia o no de iniciar los procedimientos o continuar con ellos, sobre todo en los que espera una mayor presencia de opositores, la positiva evolución en términos generales de la pandemia en Castilla y León ha dado argumentos a la Consejería de Presidencia para retomarlos. Una decisión de la que están pendientes miles de personas en Salamanca y en toda la Comunidad. La decisión se suma a la adoptada por la Consejería de Sanidad, que reanudó a principios de junio las decenas de procedimientos selectivos que tenía en marcha cuando se declaró el estado de alarma. Las únicas oposiciones organizadas por el Gobierno regional que no han podido efectuarse este año son las de Secundaria, FP y otras Enseñanzas Medias de Educación, aunque en este caso debido a la necesidad de que debían celebrarse a principios del verano.

Los procesos en Sanidad también se han reanudado. Solo se han suspendido las de Secundaria en Educación

La medida representa un alivio para las personas que estaban pendientes de la convocatoria. Eso sí, la puesta en marcha no será inmediata. La aprobación de los diferentes procesos y la tramitación existente hasta la celebración de las pruebas requieren tiempo, por lo que en el mejor de los casos los exámenes no tendrán lugar hasta finales de este año o principios del que viene, lo que permitirá evaluar la situación de la pandemia.

La celebración de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, hace unos días ha puesto de manifiesto que es posible realizar con seguridad este tipo de exámenes con una gran asistencia de personas. Un buen ensayo para las oposiciones más concurridas, aunque algunas requerirán la utilización de muchas más sedes. No obstante, la evolución de la pandemia marcará si se dan o no los requisitos mínimos para poderse celebrar.

En caso de que la pandemia empeore y obligue a paralizar los procedimientos selectivos, ahora la Junta y el resto de administraciones públicas tienen la seguridad de que no se perderán plazas. Hay que recordar que una parte de las que se iban a poner en juego este año corresponden a los procesos de estabilización de empleo temporal de los ejercicios 2017 y 2018 y que vencían en 2020. Por lo tanto cualquier aplazamiento suponía la pérdida de esas plazas. El Gobierno había garantizado al resto de administraciones que esos puestos no se iban a perder. Sin embargo, no ha sido hasta finales de junio cuando aprobó la norma que da seguridad a los organismos públicos y que también supone un alivio para los opositores, que podrán optar a la totalidad de las plazas previstas pese a que la oposición se haya aplazado o aplace a 2021.