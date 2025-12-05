La Junta destina 48,9 millones de euros en ayudas al alquiler para 21.000 beneficiarios, con especial atención a los jóvenes Más de 6.200 jóvenes se benefician de ayudas que cubren hasta el 75% del alquiler en el medio rural, mientras el Gobierno regional refuerza los programas de inclusión social y laboral

La Gaceta Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha concedido un total de 48,9 millones de euros en ayudas al alquiler para 21.006 beneficiarios, de los cuales 6.280 son jóvenes menores de 36 años, durante la reunión celebrada hoy de la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Familias. Estas ayudas forman parte de la estrategia autonómica para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la emancipación juvenil.

De los 48,9 millones de euros, 15,5 millones han sido aportados por el Gobierno central y 17 millones se han destinado específicamente al colectivo joven. Las subvenciones cubren, de media, el 50% del alquiler anual, unos 2.500 euros por beneficiario, mientras que los jóvenes residentes en el medio rural pueden recibir entre el 60% y el 75% del coste del alquiler. Las ayudas corresponden al periodo de todo 2024 y se han resuelto durante este año.

Durante el encuentro, celebrado en Valladolid con la participación de representantes de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades; Industria, Comercio y Empleo; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Educación; así como de entidades del Tercer Sector como Unicef, EAPN, Poicyl y Proyecto Hombre, se abordaron también otras medidas sociales clave.

Entre ellas, destaca el incremento del 13% en las ayudas a personas sin hogar, que pasa de 434.000 a 491.000 euros, y el aumento de los recursos para la atención diurna y en albergues, que casi se duplican, llegando a 347.000 euros. Asimismo, los fondos destinados al alojamiento de personas migrantes se elevan un 55%, hasta 850.000 euros.

En materia educativa, se analizaron medidas de gratuitidad desde 0 a 3 años, fomento de la escolarización de 3 a 6 años, reducción del absentismo escolar y ayudas a familias vulnerables mediante libros de texto y comedores gratuitos.

Por otro lado, la Junta destina 111 millones de euros a la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión, distribuidos en 20 líneas de ayuda, para favorecer la integración en el mercado laboral ordinario a través de empresas de inserción.

Los servicios sociales también fueron eje de la reunión, destacando la labor de los Centros de Acción Social (CEAS) y las entidades del Tercer Sector, que desarrollan funciones de información, asesoramiento y acompañamiento a las familias, financiadas parcialmente a través del 0,7% del IRPF e Impuesto de Sociedades, con un aumento de recursos hasta casi 4,6 millones de euros en este ejercicio.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó el Pacto por las Familias junto a 45 entidades del Tercer Sector, destacó durante la reunión el compromiso de la comunidad con la protección social, la vivienda y la inclusión de los colectivos más vulnerables, haciendo de Castilla y León la región con mayor proporción de ayudas al alquiler en España.