La Junta alerta de niveles elevados de partículas en el oeste de Castilla y León por los incendios forestales El Gobierno regional insta a extremar las medidas de precaución

Un bombero de la Diputación de Salamanca, trabajando sobre el terreno que ha calcinado el fuego en Cipérez.

La Gaceta Domingo, 17 de agosto 2025, 12:36

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha informado este domingo de niveles elevados de partículas en el aire en la mitad oeste de la Comunidad, especialmente en la comarca de El Bierzo. La causa principal de esta situación son los numerosos incendios forestales que se están registrando en Castilla y León, así como en Galicia y Portugal.

Según los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire, las concentraciones de partículas son significativamente superiores a lo habitual, lo que ha llevado a la Junta a recomendar medidas de precaución a la población. Se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico, especialmente para los grupos de riesgo y personas sensibles, como aquellas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La Consejería recuerda que, aunque la normativa española y europea no establece un umbral de información específico para este contaminante, es recomendable que la población consulte las aplicaciones y páginas web oficiales sobre calidad del aire. Dependiendo de la intensidad de las partículas y de la dirección del viento, los riesgos pueden variar a lo largo del día.

Las recomendaciones

- Hasta nivel regular: la población en general puede continuar con sus actividades al aire libre, aunque los grupos de riesgo deben estar atentos a síntomas como tos, irritación de garganta, dificultad respiratoria, fatiga o palpitaciones.

- Niveles superiores a regular: las personas con problemas respiratorios, cardiovasculares o alergias graves deberían reducir actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Se recomienda seguir estrictamente los planes de medicación y, en casos necesarios, usar mascarillas o permanecer en el domicilio.

La Junta insta a toda la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire en su zona antes de realizar actividades al exterior, dada la variabilidad de la contaminación a lo largo del día.