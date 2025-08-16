Evacúan cinco residencias de mayores, una de ellas en Salamanca, por los incendios en Castilla y León Más de 150 personas han sido reubicadas tras el avance del fuego desde el 3 de agosto. La Junta destaca la excepcionalidad de la situación y garantiza atención y apoyo a los afectados

Un grupo de personas desalojadas de Salientes, en el pabellón municipal de Palacios del Sil.

E. P. León Sábado, 16 de agosto 2025

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este sábado que un total de cinco residencias de mayores en las provincias de León y Salamanca, que alojaban a más de 150 personas, han sido evacuadas debido a los incendios forestales que afectan a Castilla y León desde el 3 de agosto.

En León, el día 11 fueron evacuados los 40 residentes del centro de Castrocalbón, trasladados a La Bañeza y Castrillo de San Pelayo. El día siguiente se evacuó la residencia de Alija del Infantado, con otros 40 usuarios reubicados en instalaciones de León y Benavente. El 13 de agosto se desalojaron dos residencias más en la zona de La Valduerna: 34 personas de Castrotierra fueron distribuidas entre Ponferrada y La Bañeza, y 23 residentes de Palacios fueron llevados a Castrillo de San Pelayo.

En Salamanca, el pasado 15 de agosto se evacuó la residencia de El Payo. Doce personas fueron acogidas en un centro de la Diputación en Ciudad Rodrigo y diez más fueron trasladadas con sus familias.

En cuanto a Zamora, las residencias de Santibáñez y Ferreras estuvieron en preaviso, aunque finalmente no fue necesario desalojarlas.

Durante su visita a la residencia de Alija del Infantado, Blanco agradeció el esfuerzo de los profesionales que han acogido temporalmente a los evacuados. Subrayó la importancia de mantener la seguridad, tranquilidad y acompañamiento de los mayores para evitar situaciones de desorientación o miedo.

La consejera insistió en que se trata de una situación «excepcional», marcada por la simultaneidad de incendios y las altas temperaturas. Además, hizo un llamamiento a la prudencia y recalcó que los desalojos tienen como prioridad proteger vidas humanas.

Según el Cecopi, algunos mayores podrían regresar a sus residencias entre hoy y mañana. Mientras tanto, la Junta ha realizado más de 1.000 llamadas de seguimiento a personas mayores en situación de vulnerabilidad a través del servicio de teleasistencia.

Finalmente, Blanco aseguró que el Gobierno autonómico ofrecerá soluciones individualizadas, como ayudas a la reconstrucción y alternativas residenciales, para los damnificados que han perdido su vivienda.