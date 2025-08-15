Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Drama con los incendios de Castilla y León: registra 18 incendios activos, nueve en gravedad 2 y tres en nivel 1

La situación ha mejorado en relación a la de la noche del jueves, cuando se registraban 20 incendios forestales activos

E.P.

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:39

La jornada de este viernes, 15 de agosto, comienza con 18 incendios activos en la Comunidad, de los cuales nueve se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, Salamanca y León, mientras que tres alcanzan el nivel 1 en León y Palencia.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León publicado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, del que se desprende que la situación ha mejorado en relación a la de la noche del jueves, cuando se registraban 20 incendios forestales activos.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca, donde el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias.

Preocupa también el incendio forestal de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, un fuego de IGR 2 en el que ha trabajado desde su origen el pasado lunes un operativo conformado por más de medio centenar de medios aéreos y terrestres.

Otras de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran cinco grandes fuegos, los originados en Yeres --que afectó a Las Médulas--, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar y Barniedo de la Reina, que han movilizado a más de 170 medios aéreos y terrestres para trabajar en su extinción.

Todos estos fuegos se encuentran en gravedad 2, al igua que en de la localidad salmantina de La Alberca, originado el pasado 12 de agosto y que se reactivó el jueves, cuando alcanzó su máximo nivel de peligrosidad.

De igual forma, en la jornada de este jueves un incendio llegado Galicia ha obligado a desalojar la localidad zamorana de Castromil, en el límite con la provincia de Ourense. Este fuego, de gravedad 2, también ha provocó el corte total de la A-52 y la N-525 tras haber obligado a desalojar este jueves Castromil, en el límite con la provincia de Ourense.

Además, se encuentran en IGR 1 tres incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia) y La Uña (León), este último originado el jueves y elevado a gravedad 1 a las 8.15 horas de este viernes.

En Castilla y León también permanecen activos otros ocho incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1. Se trata de los fuegos declarados en Castrocalbón, Barrios de Lunea y San Feliz de las Lavanderas (León); El Casarito y Gallegos de Argañan (Salamanca) --este último que ha bajado a 0 tras alcanzar gravedad 2 el jueves--, y Porto (Zamora).

