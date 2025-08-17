Doce carreteras, cinco en Castilla y León, permanecen cortadas por los incendios También se ha interrumpido la circulación en algunas de Extremadura, Galicia, Asturias y Cantabria

Un coche de la Guardia Civil de Tráfico, cortando la circulación en una carretera próxima a Las Médulas.

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:44

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que 12 carreteras, cinco de ellas de Castilla y León, permanecen cortadas por los incendios que están asolando a España.

En Cáceres, las vías cortadas son la CC-218 en Casas del Monte, la CC-224 en Hervás y la CC-234 en Valdastillas.

En Ourense, están afectadas la N-525 en Guimarei, la OU-533 en Outar de Pregos, la OU-1009 en Cabreiroá y los accesos a la A-52 en Vilardevós, en el kilómetro 155, debido al incendio y a los trabajos de la UME.

Mientras, en León, las carreteras cortadas son la N-621, la LE-2703 en Portilla de la Reina, la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-102 en Barjacoba.

Asimismo, en Asturias, está afectada la CO-4 en Covadonga y en Cantabria la N-621 en Vejo.