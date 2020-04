¿Cómo funcionan los tres tipos de test para detectar el coronavirus?

Castilla y León desplegará esta misma semana una ronda de test rápidos entre enfermos ingresados, personal sociosanitario y pacientes indicados expresamente por médicos de familia.

“Vamos a tener suficientes cantidades, pero hay que hacerlo de manera coordinada y registrada ya que existen tres tipos de test”, ha explicado la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Se refiere a los test de detección molecular, los de detección de antígenos y los de detección de anticuerpos.

El que se usa actualmente es el PCR. El test de detección molecular “detecta el ARN del virus y es el más fiable de todos porque tiene una sensibilidad cercana al 95%, pero requiere de una estructura tecnológica importante y tarda unas 4-5 horas ”, apuntan epidemiólogos a LA GACETA. De hecho, “aún después de pasar la enfermedad puedes tener restos de ARN del virus, aunque ya esté ‘derrotado’”, añaden.

El segundo tipo de test es la detección de antígenos. “Este test detecta proteínas de la envoltura del virus. Es menos fiable porque a veces necesita encontrar una cantidad de proteína alta y sin embargo la carga viral puede ser baja”. La sensibilidad del test ronda el 75%, aunque los comprados por el Gobierno apenas superaban el 30%.

Por último, los test de anticuerpos detectan “los anticuerpos que nuestro sistema ha generado para luchar contra el virus”, y que empiezan a aparecer a los 5 o 6 días después de haber contactado con el COVID.

“Estos test habrían sido más útiles al principio de la epidemia, cuando muy poca gente había estado en contacto con el virus. No tener anticuerpos implicaría que no has tenido contacto”, reflexionan. Castilla-La Mancha está empleando estos modelos que, al igual que el de antígenos, son como un test de embarazo que en 10 minutos ofrecen un resultado.