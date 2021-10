Castilla y León no se plantea exigir el certificado de vacunación para visitar a los mayores de residencias

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reconocido que la Junta de Castilla y León no se plantea exigir el certificado de vacunación a las personas que quieran realizar visitas en centros residenciales y espera que este jueves o viernes se publique la guía que actualiza las condiciones para cursar estas y avanzar hacia su normalización tras la pandemia.

En una rueda de prensa con motivo de un acto institucional celebrado este lunes en la sede de la Consejería, Blanco ha recordado que actualmente no se exige este certificado en ningún otro ámbito en la Comunidad, por lo que no considera “lógico” que se tenga que pedir en el caso de las residencias, una medida que, a su juicio, “iría en detrimento de los residentes”, que se verían afectados a la hora de recibir visitas. En cualquier caso, la consejera ha hecho un llamamiento a la vacunación de aquellas personas que aún no lo han hecho.

En cuanto a la nueva guía, ha explicado que los técnicos de la Consejería se encuentran “ultimando los detalles” para su publicación, la cual contempla la liberación de los espacios especiales habilitados en estos centros para las visitas, a fin de que se recuperen los encuentros en los espacios habituales y las habitaciones, siempre “con precaución” y determinando un número de personas seguro, pero enfocado a recuperar la “normalidad” tras la pandemia.

Dichas normas afectarán principalmente a centros de discapacidad y residencias de mayores, así como a centros de día, ya que los centros de menores mantienen ya una vida “prácticamente normalizada”, según ha defendido Isabel Blanco, quien ha recordado que el uso de la mascarilla en residencias es una “recomendación”, pues la normativa estatal vigente no impone su uso “siempre que se pueda mantener una distancia de seguridad”, al igual que ocurre en exteriores.