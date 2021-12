Castilla y León no impondrá el pasaporte covid

Castilla y León no exigirá de momento del pasaporte covid. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo regional se dio hace una semana siete días para tomar esta decisión después de tener el visto bueno del Tribunal Supremo, que aceptó el recurso del Gobierno vasco para la implantación en su territorio para acceder al ocio nocturno, a restaurantes con más de 50 comensales y a otros acontecimientos masivos.

“Los expertos detectan serias controversias y analizan la experiencia en otros países y comunidades que no han conseguido detener la ola. Puede generar una sensación de falsa seguridad. Pero creemos que es un momento para apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos y sectores”, ha asegurado Igea para justificar la renuncia a este pasaporte que ya se exige en gran parte de Europa.

El portavoz de la Junta ha afirmado que “ha habido controversia científica y política sobre la posibilidad de implantar el pasaporte covid”, pero insisten en que “no hay una división política de partidos”. “Si hubiera seguridad científica no habría controversia política. En países como Bélgica que llevaba mucho con esto han alcanzado los picos más altos de toda Europa. Y hay que pensar si somos capaces de dirigirnos a nuestros ciudadanos como adultos. Todos sabemos cuáles son las conductas de riesgo. Es el momento de pedir a todos que seamos responsables y no dejarlo todo a la norma, que a veces no funciona porque no se cumple y genera falsa sensación de seguridad”, ha apuntado.