Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas tratan de extinguir un fuego en el Puerto de San Glorio, León. E. P.

Castilla y León registra más de 250 incendios en plena ola de calor

Entre el 3 y el 17 de agosto, se contabilizaron 253 incendios, de los cuales 37 fueron intencionados, 38 provocados por rayos y 178 por causas humanas aún por determinar

E. P.

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:36

Castilla y León ha registrado 253 incendios entre el 3 y el 17 de agosto, de los que 37 han sido «claramente intencionados», 38 se han originado por la caída de rayos y 178 se han iniciado por otras causas humanas aún «por determinar».

Así lo ha señalado el perfil de la Junta de Castilla y León en la red 'X' @naturalezacyl, que acompaña esta información con el hastag «#QuéEstáPasando?», con el que pretenden ilustrar algunas de las causas de los incendios que se han registrado estos días.

En el mensaje recogido por Europa Press, se detalla que, del 3 al 20 de agosto se han producido más de 260 incendios forestales en plena ola de calor.

Dentro de este periodo, los datos disponibles apuntan que entre el 3 y el 17 de agosto se registraron 253 fuegos, en los que las causas han sido en 37 casos por rayos, en 37 «claramente intencionados» y en otros 178 por otras causas humanas «por determinar», que pueden suponer que su origen ha sido de carácter intencionado, por accidentes, negligencias, etcétera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  2. 2 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  5. 5 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  6. 6 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  7. 7 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»
  8. 8 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  9. 9 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  10. 10 La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Castilla y León registra más de 250 incendios en plena ola de calor

Castilla y León registra más de 250 incendios en plena ola de calor