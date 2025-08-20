Castilla y León registra más de 250 incendios en plena ola de calor Entre el 3 y el 17 de agosto, se contabilizaron 253 incendios, de los cuales 37 fueron intencionados, 38 provocados por rayos y 178 por causas humanas aún por determinar

E. P. Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:36

Castilla y León ha registrado 253 incendios entre el 3 y el 17 de agosto, de los que 37 han sido «claramente intencionados», 38 se han originado por la caída de rayos y 178 se han iniciado por otras causas humanas aún «por determinar».

Así lo ha señalado el perfil de la Junta de Castilla y León en la red 'X' @naturalezacyl, que acompaña esta información con el hastag «#QuéEstáPasando?», con el que pretenden ilustrar algunas de las causas de los incendios que se han registrado estos días.

En el mensaje recogido por Europa Press, se detalla que, del 3 al 20 de agosto se han producido más de 260 incendios forestales en plena ola de calor.

Dentro de este periodo, los datos disponibles apuntan que entre el 3 y el 17 de agosto se registraron 253 fuegos, en los que las causas han sido en 37 casos por rayos, en 37 «claramente intencionados» y en otros 178 por otras causas humanas «por determinar», que pueden suponer que su origen ha sido de carácter intencionado, por accidentes, negligencias, etcétera.