Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Izquierdo Matesanz, varón desaparecido entre Arrabal de Portillo y Camporredondo. Protección Civil

Buscan a un varón de 69 años desaparecido desde el sábado en Camporredondo

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de búsqueda para hallar al hombre desaparecido en la provincia de Valladolid

E. P.

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:59

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de búsqueda, dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, para tratar de localizar a un varón de 69 años extraviado desde la tarde del sábado 9 de agosto entre las localidades de Arrabal de Portillo y Camporredondo (Valladolid).

Una llamada recibida a las 8:06 horas de este domingo, día 10, a través del 1-1-2 alertaba de que no tenían noticias del varón desde la tarde de ayer, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

En el momento de su desaparición, el varón, llamado José Antonio Izquierdo Matesanz, de 1,55 metros, 60 kilos y moreno de piel, cara y pelo, llevaba puesto un pantalón de color beige, una camisa de manga corta blanca y azul y unas sandalias negras, tal y como ha informado Protección Civil Valladolid.

En el marco del operativo, se ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, que sobrevuela el área de la zona de la que provienen las últimas referencias de presencia de la persona.

Asimismo, el operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha desplegado en Camporredondo y está formado por el GRS de la Junta de Castilla y León, agentes medioambientales y efectivos de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Cuéllar, aunque está previsto se incorporen medios de otras agrupaciones próximas a lo largo de la jornada, junto a medios de Guardia Civil.

En el operativo, se encuentran integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo
  2. 2 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después
  3. 3 Una, dos y... ¡al agua!: Así disfrutaban de la piscina los salmantinos en décadas pasadas
  4. 4 «Quiero ser modelo, aquí voy a tener un futuro mejor»
  5. 5 Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
  6. 6 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 10 de agosto?
  7. 7 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  8. 8 Miedo a la «lengua azul»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 10 de agosto de 2025
  10. 10 Dos detenidos por la pelea multitudinaria con heridos en La Fregeneda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Buscan a un varón de 69 años desaparecido desde el sábado en Camporredondo

Buscan a un varón de 69 años desaparecido desde el sábado en Camporredondo