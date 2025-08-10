Buscan a un varón de 69 años desaparecido desde el sábado en Camporredondo La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de búsqueda para hallar al hombre desaparecido en la provincia de Valladolid

E. P. Domingo, 10 de agosto 2025, 22:59

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de búsqueda, dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, para tratar de localizar a un varón de 69 años extraviado desde la tarde del sábado 9 de agosto entre las localidades de Arrabal de Portillo y Camporredondo (Valladolid).

Una llamada recibida a las 8:06 horas de este domingo, día 10, a través del 1-1-2 alertaba de que no tenían noticias del varón desde la tarde de ayer, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

En el momento de su desaparición, el varón, llamado José Antonio Izquierdo Matesanz, de 1,55 metros, 60 kilos y moreno de piel, cara y pelo, llevaba puesto un pantalón de color beige, una camisa de manga corta blanca y azul y unas sandalias negras, tal y como ha informado Protección Civil Valladolid.

En el marco del operativo, se ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, que sobrevuela el área de la zona de la que provienen las últimas referencias de presencia de la persona.

Asimismo, el operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha desplegado en Camporredondo y está formado por el GRS de la Junta de Castilla y León, agentes medioambientales y efectivos de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Cuéllar, aunque está previsto se incorporen medios de otras agrupaciones próximas a lo largo de la jornada, junto a medios de Guardia Civil.

En el operativo, se encuentran integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

