«Volvería a ser ganadero pese a las dificultades»

Jesús Rodríguez Ingelmo, ganadero de Cabezuela de Salvatierra (Salamanca), lleva toda una vida dedicada al campo. Con la jubilación a la vista, hace balance de lo vivido y reflexiona sobre el presente y futuro de la ganadería, en especial de la raza morucha, emblema de Salamanca. Jesús es miembro de la asociación Ganaderos Unidos, que estará presente en la próxima edición de Salamaq 25.

«La situación de la morucha es preocupante», reconoce. «Cada vez hay menos ganado en pureza y refrescar la sangre es más complicado. Sin embargo, tenemos la mejor vaca aquí: calidad de carne, rusticidad, longevidad, menos enfermedades y gran fertilidad», explica Jesús.

Pero no todo son fortalezas. Rodríguez Ingelmo ha vivido en primera persona el calvario de la tuberculosis bovina y los protocolos de saneamiento. «He pasado tres años de ruina. No poder vender vacas para vida y tener que mandar al matadero ejemplares selectos es un atropello. Encima, hay falsos positivos: vacas que dan enfermas y luego resultan sanas. ¿Por qué no podemos solicitar un contraanálisis en un laboratorio independiente pagado por nosotros? La administración no es consciente del daño que nos hace».

Su explotación es de tamaño medio, lo que conlleva retos adicionales. «No hay relevo generacional. Ser ganadero hoy no resulta atractivo para los jóvenes porque estamos sometidos a la burocracia y a normas sin sentido. Trabajar en la naturaleza es extraordinario, pero con tantos impedimentos se convierte en un castigo. La despoblación es una catástrofe y, si el campo no produce, ¿de qué van a comer las ciudades? Estamos perdiendo soberanía alimentaria y nuestras raíces. Queremos que nos dejen trabajar como lo hacían nuestros antepasados».

Ante esta situación, Jesús subraya el valor de la unión: «Nunca hemos trabajado juntos, cada uno iba por su lado, pero con Ganaderos Unidos tenemos un cauce. Con unión podemos lograr cosas más razonables».

De manera casi desesperada y al hilo de los devastadores incendios que ha sufrido España en las últimas semanas, el ganadero pide «que nos dejen trabajar como lo hacían nuestros antepasados; que nos dejen gestionar los pastos y los montes como nos enseñaron. Solo así se podrían evitar desgracias». Su voz representa el sentir de todos los ganaderos: «Espero que quienes gobiernan reflexionen sobre todas estas cuestiones y se pongan de verdad manos a la obra para solucionarlas».

Pese a todo, asegura que volvería a elegir este oficio. «Volvería a ser ganadero. El campo da satisfacciones y calidad de vida que no se encuentran en las ciudades. Eso sí, necesitamos que la sociedad y la administración lo comprendan: hay que frenar la despoblación, valorar lo nacional, dejar de asfixiar al ganadero con papeleos y permitirnos trabajar como antaño».