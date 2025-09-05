Vanguardia y compromiso al servicio del sector ganadero

EÑE Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La apuesta de trabajo de Cuperal ha sido siempre impecable y con un eje de trabajo basado en la responsabilidad social corporativa, algo que ha mantenido en el tiempo desde que arrancó su trayectoria profesional hace cuatro décadas.

La evolución del trabajo y de las instalaciones tampoco se han quedado atrás y su puesta al día ha incluido la ejecución de una planta con una fábrica de última generación en Vitigudino donde ocupa una parcela de 21.000 metros cuadrados en unas instalaciones con una capacidad de producción de 40Tn/h y una superficie construida de cerca de 4.400 metros cuadrados.

El volumen de trabajo se desarrolla con un sofisticado sistema de gestión y control, conectado entre sí, que supervisa de manera sencilla cada parte del proceso, registrando todos los movimientos de los materiales y garantizando la trazabilidad de los mismos.

Además de la innovación tecnológica, Cuperal apuesta por la responsabilidad social y la cercanía. En lugar de repercutir en el precio final de los productos el coste completo de las materias primas y de la energía, la empresa ha optado por asumir parte de estos costes, como recoge su política de responsabilidad corporativa.

Este modelo de contención de precios es una muestra de su compromiso con el sector y su deseo de apoyar a los ganaderos.

Cuperal

Polígono Agroalimentario Vitigudino. Avda. de la Ilustración, nº 2, Vitigudino

923501131

www.crespovilloria.com/cuperal