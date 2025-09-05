Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las innovadoras instalaciones de Cuperal en Vitigudino.
CONTENIDO PATROCINADO

Vanguardia y compromiso al servicio del sector ganadero

En Cuperal, apuestan por la producción integrada para garantizar el desarrollo de la ganadería y esto pueda ser beneficioso tanto para los profesionales como para el medio ambiente y la sociedad

EÑE

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00

La apuesta de trabajo de Cuperal ha sido siempre impecable y con un eje de trabajo basado en la responsabilidad social corporativa, algo que ha mantenido en el tiempo desde que arrancó su trayectoria profesional hace cuatro décadas.

La evolución del trabajo y de las instalaciones tampoco se han quedado atrás y su puesta al día ha incluido la ejecución de una planta con una fábrica de última generación en Vitigudino donde ocupa una parcela de 21.000 metros cuadrados en unas instalaciones con una capacidad de producción de 40Tn/h y una superficie construida de cerca de 4.400 metros cuadrados.

El volumen de trabajo se desarrolla con un sofisticado sistema de gestión y control, conectado entre sí, que supervisa de manera sencilla cada parte del proceso, registrando todos los movimientos de los materiales y garantizando la trazabilidad de los mismos.

Además de la innovación tecnológica, Cuperal apuesta por la responsabilidad social y la cercanía. En lugar de repercutir en el precio final de los productos el coste completo de las materias primas y de la energía, la empresa ha optado por asumir parte de estos costes, como recoge su política de responsabilidad corporativa.

Este modelo de contención de precios es una muestra de su compromiso con el sector y su deseo de apoyar a los ganaderos.

Cuperal

Polígono Agroalimentario Vitigudino. Avda. de la Ilustración, nº 2, Vitigudino

923501131

www.crespovilloria.com/cuperal

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  2. 2 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  3. 3 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  4. 4 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  5. 5 Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
  6. 6 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía
  7. 7 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  8. 8 Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España
  9. 9 Nadie se quiere perder el V Torneo Grupo Andrés
  10. 10 Seis colisiones en menos de 24 horas dejan un balance de siete heridos en Salamanca capital y provincia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Vanguardia y compromiso al servicio del sector ganadero

Vanguardia y compromiso al servicio del sector ganadero