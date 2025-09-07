Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes del Colegio de Veterinarios en la provincia de Salamanca.
CONTENIDO PATROCINADO

El valor de la ganadería extensiva

Los veterinarios son profesionales que están al frente de la prevención: ganadería extensiva, gestión forestal y lucha contra incendios

EÑE

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 05:30

Colegio de Veterinarios

  • Dirección Plaza de la Constitución, 6, 37001, Salamanca

  • Teléfono 923213433

  • Página web www.colvetsalamanca.com

En un verano marcado por una alarmante oleada de incendios forestales en diferentes regiones del país, vuelve a ponerse sobre la mesa una realidad que muchos profesionales del medio rural llevamos años denunciando: la falta de prevención efectiva y de planificación estratégica por parte de las administraciones en todos los niveles. Frente a esta situación, el colectivo veterinario alza la voz, no solo como defensor de la salud animal y pública, sino también como actor clave en la gestión del territorio y la conservación de nuestros ecosistemas.

Una de las herramientas más eficaces en la lucha contra los incendios es la ganadería extensiva. Esta práctica ancestral, que permite el aprovechamiento natural de los recursos del entorno por parte de los animales, desempeña un papel fundamental en el control de la vegetación, ayudando a reducir la carga de combustible vegetal que alimenta el fuego.

Lejos de ser una cuestión ideológica, se trata de una medida preventiva avalada por la experiencia histórica y el conocimiento técnico. En provincias donde predomina este modelo de explotación ganadera, especialmente con rumiantes como vacas, ovejas y cabras, el impacto de los incendios puede mitigarse significativamente. Estas especies, gracias a su fisiología digestiva, aprovechan matorrales, pastos y maleza, limpiando el monte de forma natural y sostenible. También los équidos y el cerdo ibérico, criados en régimen extensivo, desempeñan un papel importante en este equilibrio ecológico, fomentando con su sistema productivo ecosistemas menos propensos a los incendios.

Pero este enfoque no es solo una cuestión de gestión del paisaje; es también una apuesta por revitalizar el mundo rural, fijar población y generar riqueza, no solo en términos económicos, sino también sociales, culturales y medioambientales. Aquí entra en escena la figura del veterinario rural, cuya labor va mucho más allá de la clínica: es asesor técnico, garante del bienestar animal, promotor de la sanidad pública y, en definitiva, un pilar del desarrollo sostenible del campo, poniendo en valor la prevención como baluarte de todas las actuaciones.

Desde el acompañamiento a explotaciones ganaderas hasta su papel en la gestión cinegética responsable y la vigilancia epidemiológica en fauna silvestre, los veterinarios desempeñan una función estratégica en el mantenimiento del equilibrio entre la actividad humana y la salud de los ecosistemas. Sus conocimientos y experiencia los convierten en aliados esenciales en el diseño de políticas forestales integrales, que contemplen la prevención como la base de cualquier estrategia contra incendios.

Por eso, desde la profesión veterinaria se hace un llamado claro y urgente a las administraciones: apostar por la prevención es apostar por el futuro del territorio. No es suficiente con actuar cuando el fuego ya ha comenzado; es necesario implementar políticas activas de apoyo a la ganadería extensiva, fomentar la gestión sostenible del monte y reconocer la importancia de los profesionales que trabajan a pie de campo. Necesitamos población preocupada por el medio que la rodea, que sienta de verdad que su entorno es su medio de subsistencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  2. 2 Este es el parte médico de Daniel Martín tras la cornada sufrida en La Glorieta
  3. 3 Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos
  4. 4 Un incendio de nivel 1 de peligrosidad amenaza a Garcibuey
  5. 5 Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro»
  6. 6 Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca
  7. 7 Las lluvias amenazan el primer fin de semana de Ferias tras el sol y el calor
  8. 8 Detenido en Salamanca tras colarse en un internado para robar objetos electrónicos y dinero
  9. 9 Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera
  10. 10 Pasión y dolor en una noche de emociones fuertes en La Glorieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El valor de la ganadería extensiva

El valor de la ganadería extensiva