Estand de Unicaja en Salamaq.

Unicaja, presente un año más en Salamaq, para apoyar a agricultores y ganaderos

Como en ediciones anteriores, la entidad participa en esta feria agropecuaria, que tiene lugar del 4 al 8 de septiembre en el Recinto Ferial de Salamanca

La Gaceta

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:04

Unicaja vuelve a estar presente en la feria Salamaq 2025, que se inaugurará este jueves, 4 de septiembre, en Salamanca. La entidad de referencia en el ámbito agropecuario salmantino y de Castilla y León contará, como en ediciones anteriores, con un estand, mostrando así su apoyo al sector agrícola, ganadero y alimentario.

En este espacio de 60 metros cuadrados, ubicado en el Pabellón Central del recinto ferial, expertos de la entidad asesorarán a los visitantes sobre la amplia gama de productos y servicios financieros especialmente concebidos para los profesionales del colectivo, además de escuchar directamente las necesidades e inquietudes reales del sector.

Entre otros temas, Unicaja quiere concienciar nuevamente de la importancia de contar con seguros agrarios, de la Política Agraria Común (PAC) y del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC) de Castilla y León. Para ello, ha programado en su estand dos conferencias, que tendrán lugar el jueves 4 y el viernes 5, y serán impartidas por responsables de la aseguradora Caser y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Unicaja es entidad financiera de referencia en Castilla y León, una de sus regiones de origen, sobre todo en campañas como la correspondiente a la domiciliación de las ayudas de la PAC. Precisamente, la entidad volvió a facilitar la posibilidad de anticipar el importe con préstamos en condiciones favorables, además de asesoramiento, gestión y tramitación personalizada de sus expedientes de solicitud. En total, habilitó para este año una línea de préstamos preconcedidos de 1.000 millones de euros.

El esfuerzo comercial llevado a cabo en Castilla y León, con mejoras en los procesos de contratación en oficina, permitió conceder un 50% más de este tipo de créditos respecto al ejercicio anterior.

Por otra parte, Unicaja sigue colaborando con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en el denominado Instrumento Financiero, dentro de su nuevo plan 2023-2027, que sirve para dar crédito al sector agrícola y ganadero de la región. La previsión es que se formalicen más de 500 millones de préstamos garantizados, en condiciones competitivas, y con gran variedad de plazos y finalidades.

En suma, la entidad financiera mantiene su apuesta por los emprendedores agropecuarios salmantinos, como agentes que contribuyen a potenciar el tejido económico, la fijación de población y el desarrollo social de los núcleos rurales.

Por ello, es lógico el compromiso con Salamaq, una de las ferias más relevantes de su ámbito a nivel nacional y a la que Unicaja está vinculado desde su primera edición.

La Exposición Internacional de Ganado Puro y Feria del Sector Agropecuario, que este año celebra su edición número 36, tiene como objetivo continuar siendo un certamen de referencia a nivel nacional y cumplir así las expectativas de los profesionales del sector.

