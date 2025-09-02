Unicaja mostrará al sector agropecuario su amplia oferta

Oficina de Unicaja a pie de calle y el estand que tendrá en Salamaq.

Unicaja, entidad de referencia en el ámbito agropecuario salmantino y de Castilla y León, vuelve a estar presente en la feria Salamaq 2025, que se inaugura este jueves, 4 de septiembre, en Salamanca, habiéndose consolidado como una de las citas más relevantes de su ámbito a nivel nacional y a la que la entidad financiera está vinculada desde su primera edición.

En esta ocasión, volverá a contar con un expositor, mostrando así su apoyo al sector. En este estand, ubicado en el Pabellón Central del recinto ferial y con una superficie de 60 metros cuadrados, expertos de la entidad asesorarán personalmente a los visitantes sobre la amplia gama de productos y servicios financieros especialmente concebidos para estos profesionales, escuchando directamente sus necesidades e inquietudes.

Entre otros temas, Unicaja quiere concienciar nuevamente a agricultores y ganaderos de la importancia de contar con seguros agrarios, de la Política Agraria Común (PAC) y del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC) de Castilla y León. Para ello, ha programado en su estand dos conferencias, que tendrán lugar el jueves 4 y el viernes 5, y serán impartidas por responsables de la aseguradora Caser y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Apuesta por Salamaq

En su apuesta por los emprendedores agropecuarios salmantinos, como agentes que contribuyen a potenciar el tejido económico, la fijación de población y el desarrollo social de los núcleos rurales, Unicaja refuerza su compromiso con Salamaq, Exposición Internacional de Ganado Puro y Feria del Sector Agropecuario, que alcanza este año su edición número 36 y que tiene como objetivo continuar siendo una cita de referencia a nivel nacional, cumpliendo así las expectativas de lo.

En este evento la entidad financiera mostrará de nuevo su completa oferta de productos y servicios destinados en la actualidad al sector agropecuario.

Entre ellos, una amplia gama de seguros agrarios con los que proteger y garantizar la producción y las instalaciones de las explotaciones, así como el Plan Uni Seguro Agro, que permite facilitar el pago de los seguros mediante la unificación de sus primas, con financiación a coste cero y fraccionamiento en cómodas cuotas mensuales, sin recargo.

LAS CLAVES DEL AHORRO

Préstamos garantizados y en condiciones competitivas

Unicaja es entidad financiera de referencia del sector agropecuario en Castilla y León, una de sus regiones de origen, sobre todo en campañas como la correspondiente a la domiciliación de las ayudas de la PAC. Precisamente, la entidad volvió a facilitar la posibilidad de anticipar el importe con préstamos en condiciones favorables, además de asesoramiento, gestión y tramitación personalizada de sus expedientes de solicitud. En total, habilitó para este año una línea de préstamos preconcedidos de 1.000 millones de euros.

El esfuerzo comercial llevado a cabo en Castilla y León, con mejoras en los procesos de contratación en oficina, permitió conceder un 50% más de este tipo de créditos respecto al ejercicio anterior.

En ese apoyo al campo, la entidad sigue colaborando con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en el desarrollo del Instrumento Financiero, que permite dar crédito al sector agrícola y ganadero de la región. La previsión es que se formalicen más de 500 millones de préstamos garantizados, en condiciones competitivas, y con gran variedad de plazos y finalidades.

Castilla y León ha sido la primera Comunidad en aplicar este tipo de apoyo financiero, cofinanciado por la Junta y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Con su participación, Unicaja posibilita la concesión de préstamos garantizados con condiciones especiales y pone a disposición su red de oficinas para ofrecer información a sus clientes sobre las ventajas de este instrumento y tramitar los correspondientes expedientes.

Entidad líder

El objetivo del banco es acompañar a sus clientes, liderando la formalización de solicitudes y de créditos, al igual que en otras campañas como la PAC o las ayudas por la sequía y por inclemencias climatológicas.

En suma, con este apoyo Unicaja persigue consolidarse como entidad financiera de referencia para el sector agropecuario, aportando valor a través de la unión de la tradición que representan la agricultura y la ganadería y del progreso y la innovación que ofrecen el presente y el futuro.

Unicaja

