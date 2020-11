“Es el mejor otoño que he conocido”, dice Juan Luis Delgado, ganadero del oeste de la provincia y presidente de ASAJA Salamanca. “Acompaña la temperatura, la pluviometría...”, y gracias a eso, gran parte de los ganaderos de la provincia han podido prescindir de dar tacos de pienso a sus animales o, de seguir haciéndolo, han podido reducir la ración.

“Algunas vacas ni lo comen porque tienen hierba”, comenta por su parte Juan Luis Martín Sevillano, también ganadero y presidente de la asociación “19 de abril”, que por poner un pero solo lamenta que estén viviendo este extraordinario otoño en los últimos cinco días.

Aún así estima que el ahorro es de unos 0,60 euros por vaca al día, lo que supone que en una semana una explotación con 200 se ahorra gracias a esta otoñada 120 euros y si tuvieran la suerte de alcanzar un mes así el coste se reduciría en 840 euros. “Ahora está como los últimos días de mayo”, apunta, y confirma que el año en pastos ha sido en general extraordinario, sumando primavera y otoño.

Hasta las charcas están en general bien de agua, aunque no llenas. Juan Luis Delgado destaca que además este tiempo, que ojalá, dice, se prolongará para completar siembras, ha sido también bueno para la agricultura, en concreto para poder realizar bien la mayoría de las tareas de la sementera. Y, sobre todo, para dar aire a unos ganaderos a los que de nuevo vuelve a ahogar la pandemia del COVID, con el cierre de la hostelería en gran parte de España.

Juan Luis Delgado habla desde su propia experiencia, que no es otra que la de vender hace unos días una partida de añojos por un precio de entre 100 y 120 euros menos por animal que hace justo un año. “Y eso significa que ahora mismo no nos queda margen porque aunque lo vendamos a 1.100-1.200 siempre hablamos de un beneficio de 80-100 euros que ahora no tendríamos”, comenta.

Juan Luis Martín Sevillano, también ganadero, ve que el ganado ahora “no tiene precio. ¿Y cómo va a valer si las piezas nobles de los animales no se venden?”, se pregunta.

El cierre de la hostelería a las puertas de la campaña navideña y lo que supone en suspensiones de comidas y cenas de empresas o familiares ha cortado la demanda de lomos o chuletones, con los añojos y las vacas como grandes perjudicadas. Ahora mismo un ganadero sabe que una vaca no vale nada pero encima se ve atado a venderla igual cuando deja de ser productiva y solo supone ya gastos en la explotación ganadera.

Al precio actual fijado en la Lonja Agropecuaria de Salamanca, un añojo de categoría “especial” de hasta 350 kilos se vendería ahora a 3,60 euros el kilo. En cambio, hace justo un año, ese mismo animal tenía un precio en la misma tablilla de 3,76 y, además por la proximidad de las fiestas tendría tendencia al alza. Hay 0,16 euros/kilo de diferencia entre un año y otro pero 0,06 entre lo que costaba el ternero de vida para cebar y luego vender como añojo y su precio actual: a 2,79 euros/kilo se vendía a precio de la Lonja de Salamanca un ternero cruzado “extra” hace un año y ahora ese mismo animal cotiza a 2,71. También los becerros de vida se ven arrastrados por la falta de venta de la carne del vaca o añojo.