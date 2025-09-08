Trípoli se escapa

'Trípoli', la vaca fugada fuera de la nave de limusín el pasado viernes.

En la jornada de ayer, una vaca de raza limusina, conocida como Trípoli, de la ganadería Fidel Abans, logró soltarse del collar que la sujetaba y emprendió una breve escapada fuera de los corrales. Lo positivo es que la protagonista de esta fuga lo hizo de noche, cuando el recinto se encontraba vacío.

El animal, de gran porte pero de carácter tranquilo, estuvo deambulando durante un tiempo por los alrededores de la nave sin que se produjera ningún incidente reseñable. Finalmente, pudo ser reconducido con éxito por los cuidadores y regresó a las instalaciones sin causar daños materiales ni personales.

Según explican fuentes cercanas al sector, no es la primera vez que se produce un episodio de estas características. En días anteriores, otro ejemplar, apodado Revoltoso, también protagonizó alguna fuga, evidenciando que estos animales, pese a la vigilancia constante, encuentran formas de librarse de las ataduras.

Los responsables señalan que este tipo de situaciones se deben, principalmente, a que los bueyes o vacas consiguen morder la cuerda que los sujeta o bien a que los collares están flojos y acaban cediendo. «No es raro verlos escapar de cuando en cuando, sobre todo si están inquietos o si en el corral hay una vaca en celo que altera su comportamiento», indican desde la federación ganadera.

Conscientes de que estas fugas pueden repetirse, las ganaderías suelen establecer protocolos de seguridad que incluyen la presencia de al menos dos cuidadores de guardia durante la noche para evitar incidentes.

Ampliar Pedro Zaballa, ganadero: «Simplemente le apreté poco el collar y se soltó de él» La vaca Trípoli, de la ganadería Fidel Abans, se convirtió ayer en protagonista tras escaparse de su corral por la noche. Se les escapó Trípoli ayer, ¿qué pasó? —Bueno, detectamos que iba a entrar en celo, así que la cambié de lugar para que no estuviera cerca de un toro durante la noche. Parece que no le apreté lo suficiente el collar y se soltó. Simplemente se lo sacó de la cabeza y ya estaba libre. ¿Qué hay que hacer para que no se escape? —Obviamente, apretar un poquito más el collar, pero sin pasarse. ¿Tiene alguna técnica especial para atarla? —No, no hay técnica. Es un collar prefabricado, con una argolla y unas clavijas. A veces, por las prisas, se puede soltar. ¿Es habitual que se escape? —No, no es habitual. Fue simplemente porque la cambié de sitio por la noche mientras echaba un vistazo. La correa es estándar, pero al moverla no la apreté lo suficiente y se escapó.