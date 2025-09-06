Tecnología AZO-N®, nutrición natural infinita para el cultivo del cereal

EÑE Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Un conjunto de probióticos y prebióticos inductores de la vida capaces de aumentar y estimular los microorganismos presentes en suelo y planta para que trabajen y consigan fijar y solubilizar los nutrientes que se encuentran de manera natural en nuestro entorno. Así, los productos con AZO-N® permiten reducir la aplicación de fertilizantes minerales, mejorando la sostenibilidad y la eficiencia de la fertilización.

La fase de emergencia y preemergencia constituye un momento crítico en el ciclo de los cereales, pues determina el éxito en la implantación del cultivo y, en consecuencia, gran parte del rendimiento final. Durante este periodo, la plántula depende de la energía acumulada en la semilla y de su capacidad para desarrollar rápidamente estructuras fotosintéticas y radicales funcionales. Factores ambientales adversos —como bajas temperaturas, estrés hídrico, compactación del suelo o salinidad— pueden limitar la germinación y provocar nascencias desuniformes, lo que compromete la competitividad del cultivo frente a las malas hierbas.

A estos factores se suma la limitación de nutrientes en etapas tempranas, que constituye otro elemento restrictivo del establecimiento. El fósforo (P), esencial para la síntesis de ATP, suele presentar baja disponibilidad en suelos con pH extremos, fríos o compactados, reduciendo el crecimiento radicular. El nitrógeno (N), necesario para la síntesis de proteínas y clorofila, se pierde rápidamente cuando se encuentra en formas minerales, lo que limita la activación fotosintética cuando no es absorbido por la planta en niveles adecuados. En conjunto, estas limitaciones provocan menor uniformidad de nascencia, reducción de la densidad de plantas y establecimiento deficiente del cereal.

En este contexto, la tecnología AZO-N (EP3561066) aplicada en preemergencia del cereal se convierte en una aliada estratégica para mejorar la rentabilidad del cereal desde el inicio del ciclo. Gracias a su combinación única de pre, pro y postbióticos, AZO-N favorece la salud del suelo al estimular comunidades microbianas beneficiosas, entre las que destacan bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo en la rizosfera, al tiempo que impulsa el desarrollo inicial de las plantas.

Su efecto bioestimulante duplica la capacidad del cultivo para absorber un nutriente crítico como el nitrógeno, mejorando de forma notable la eficiencia de uso de este elemento, altamente susceptible a pérdidas por lixiviación y volatilización. Asimismo, incrementa la recuperación del fósforo por el cultivo, contrarrestando su tendencia al bloqueo en la mayoría de suelos, y estimula el desarrollo radicular, lo que se traduce en una mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes en etapas tempranas.

De este modo, la bioestimulación con AZO-N contribuye a mitigar las limitaciones nutricionales iniciales, potenciando la eficiencia de los fertilizantes de fondo y la captación de nutrientes ya presentes en el suelo.

Además, estudios realizados en colaboración con entidades de referencia como el INRA (Francia) y el CSIC (España) han mostrado que los componentes de la tecnología AZO-N no solo mejoran la eficiencia en la absorción de nutrientes, sino que también estimulan los metabolismos del carbono y del nitrógeno en la planta, favoreciendo una mayor actividad fisiológica y un crecimiento más equilibrado.

La tecnología AZO-N puede aplicarse tanto en preemergencia, estimulando la absorción de nutrientes y el desarrollo en fases iniciales, como en aplicaciones foliares antes de la cobertera, donde contribuye a maximizar la eficiencia del nitrógeno en fases de alta demanda.

En ensayos con organismos oficiales, la tecnología AZO-N se ha demostrado su capacidad para potenciar la eficiencia de nutrientes en cereal en diferentes contextos edafoclimáticos: hasta un 37% más de producción por unidad de fósforo en aplicaciones de preemergencia, y un 40% más de producción por unidad de nitrógeno en aplicaciones previas a la cobertera.

En síntesis, la bioestimulación en emergencia y preemergencia del cereal permite maximizar la implantación y el vigor inicial del cultivo, reduciendo el impacto de factores de estrés y limitaciones nutricionales, y favoreciendo una nascencia más uniforme.

Además, su aplicación de forma coincidente con los tratamientos herbicidas contribuye a mitigar posibles estreses, mejorando la resiliencia fisiológica del cultivo y reforzando la competitividad del cereal en las fases más determinantes para su rendimiento final.

