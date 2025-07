Lo de Planas y que (casi) nadie vende cereal

Comenta Compartir

Lo de ayer de la Lonja fue un poco como lo de la anterior semana: sigue sin venderse el cereal y como no se vende, porque al parecer el agricultor no quiere, pues no se mueve el precio de la cebada y del trigo, que son los que interesan. Que si funcionara la Ley de la Cadena Alimentaria sería otra cosa, pero se ve que no lo es. Y la paja repitió, pero muy de milagro. Y ahí dio la sensación de que podría haber pasado de todo, incluso haberse firmado la propuesta de un agricultor de subirle un euro para que así a los ganaderos, dijo que convencidos ahora de que va a bajar, les diera por comprar. Pero no estaba la mesa para experimentos. Tampoco la de vacuno. Peticiones nada que ver de un lado y de otro, y el presidente, que evita jaleos con otra repetición. Que si unos dicen que está bajo el precio en la Lonja en comparación con el mercado, y que otros, que está bajo el precio en el mercado y que se vende mal. Y ante esto, y a que cuentan que hay cebaderos del norte que compran ahora en Salamanca y no en territorio francés; y que hay poco ganado por lo que se ve en el mercado; y a que no estará tan mal cuando el ganadero puede vender desde casa para librarse de sanear y aún así le saca algo, pues que va la repetición. Y se pasa julio y se salva el 6,11. Y no se sabe lo que pasará pero la sensación es la de que, al menos, se ha llegado hasta aquí. Y luego está el tema Planas. Que la Diputación tenía que invitarle porque ahora mismo no había motivos para no hacerlo. Que es el ministro de España y es feria de referencia. Que el ministro querría inaugurar, pero lo hará Mañueco. Y que están las apuestas en que viene. Que aplicó el 155 y vino a la feria. Que le dio un zasca tras otro Mañueco con su discurso y aún así habría vuelto en 2024. Que ni contestó a Iglesias cuando le pidió que recibiera a los ganaderos por la EHE y, pese a su desprecio, estaba loco por volver. Como ahora, aún sin poner un euro en la feria. A lo mejor vuelve a decir que la Ley de la Cadena funciona. O que la EHE no era para tanto. La Diputación tenía que invitarle.Otra cosa es el para qué.