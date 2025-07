Comenta Compartir

Del campo no te vas, te echan. Así que te lo suelta un agricultor, pero que te lo dice exactamente igual un ganadero. Es la sentencia. Te echan. No te dejan estar. Y la realidad es que se van. Y así quedan de pocos y los que están, de 55 para arriba. Y muchos están porque están, porque qué van a hacer. Y está el que no es ni agricultor ni ganadero y que de estas que le cuentan, que no entiende nada. Que si los tractores son cada vez más grandes; que si las cosechas, con esas máquinas, cada vez más cortas... Que de dónde se va el trabajo en el campo si el tiempo de siembra es el que es, y el de recogida, también, y muchos de los animales están en el campo.

Cuando dicen que del campo no te vas, que te echan, están los que se refieren al precio. Por ejemplo, el de la cebada. Que a veces, como ahora, es lo pagado por lo que se cobra. Y a lo mejor hay que pagar el tractor. Ya lo mejor lo de la cebada es casi el sueldo del año. Está, por ejemplo, el de la patata, que de momento no empieza bien. Pero a saber. Y en eso están los que, de momento, no venden. En el por si acaso.

Y con ser terrible lo anterior, se añade lo de los costes. Cada vez más a pagar. Y, sobre todo, la burocracia. Ese absurdo de que tengas un código para meter ganado, no lo uses un par de años y te lo quiten y luego, vuelta a empezar de papeles. El de guardar hasta el último recibo desde hace años por si acaso viene la inspección, que viene. Y es esa inspección de cualquier cosa. Y que te quiten la PACcomo sanción. Es que tu ganado pase o no las pruebas sanitarias y que tu economía dependa de ello. Es la impotencia de que sepas que el papel lo tiene la administración tal y se lo diste y te lo vuelve a pedir. Y si no lo tienes, multa. Es el legislar sobre lo legislado y que en un sitio te digan que así y en el otro, lo contrario. Es cada día un requisito nuevo, una norma que deja pequeña la anterior. Es ser jardinero, ser gestor, ser veterinario, informático, entender de mecánica, de geopolítica y luego, ser agricultor y ganadero. Y de esto, unos que se van del campo y otros, que ni se acercan.