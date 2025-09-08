De la A la Z, servicio y mantenimiento para los regantes

Un sistema de pivot instalado por Riegos Agrohelmántica. Sobre estas líneas, una de las instalaciones de Riegos Agrohelmántica.

EÑE Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 05:30

Riegos Agrohelmántica Dirección Calle América, 15, 37184, Villares de la Reina, Salamanca

Teléfono 923204535

Página web www.agrohelmantica.com

Todo lo necesario para que aquellos que tienen parcelas que deben regarse cuenten con lo más eficiente en cada momento está disponible, de la A a la Z, en Riegos Agrohelmántica.

Desde el estudio de los sistemas que mejor se adaptan al terreno, pasando por la instalación e incluso el posterior mantenimiento, esto ha sido su especialidad durante muchos años. Incluso para quienes ya cuentan con instalaciones, ofrecen desde pivots hasta bombas, reparación de piezas e incluso fabricación específica según las necesidades de cada cliente, con el objetivo de alcanzar la cobertura deseada en sus parcelas en cada fase del trabajo profesional.

Riegos Agrohelmántica es distribuidora oficial en Salamanca de la prestigiosa firma de pivots Lindsay Zimmatic, de manera que pueden ofrecer a cada cliente soluciones óptimas adaptadas a sus necesidades, con diversos sistemas para todo tipo de parcelas, desde grandes extensiones hasta áreas más pequeñas, incorporando las últimas tecnologías aplicadas al riego para garantizar la máxima eficiencia.

Una opción ideal para cada campo con innovación en el riego

Los pivots Lindsay Zimmatic combinan resistencia insuperable con características tecnológicamente avanzadas, ofreciendo soluciones totalmente integradas que se adaptan a la situación de cualquier productor, con el objetivo de ampliar su potencial.

La gestión óptima del riego en parcelas dotadas con el sistema FieldNET —considerado el mejor sistema GPS del mercado— facilita el desempeño de las labores agrícolas, ya que puede utilizarse desde el ordenador para programar tareas como los tiempos de riego, el funcionamiento del bombeo, la posición o el caudal de agua empleado en cada momento.

Además, estos sistemas suman prestaciones a las instalaciones y optimizan los recursos de trabajo, permitiendo a los profesionales sacar el máximo rendimiento de cada equipo. Cada producto está diseñado para formar parte de una solución personalizada y flexible.

A la hora de llevar a cabo las instalaciones, Riegos Agrohelmántica diseña y ejecuta proyectos con sistemas de placas solares, de modo que los pivots y sus sistemas auxiliares puedan funcionar de la manera más sostenible posible. Sus profesionales, líderes en reparaciones, están especializados en dejar los pivots como nuevos y ofrecen un completo servicio postventa. Cabe destacar que su labor en reparaciones abarca cualquier tipo de riego, incluyendo tuberías enterradas, bombas solares, balsas, entre otros.