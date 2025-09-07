«Un selfie casi le cuesta la vida» Una persona se llevó un golpe con un cuerno por hacerse una foto

En la feria, todo es ambiente festivo. Pero entre el pabellón central y el anillo de exhibiciones hay un remolque que pocos visitantes miran dos veces y que, sin embargo, resulta vital: el puesto médico. Allí, un equipo de profesionales vela por la salud de quienes disfrutan de las fiestas, preparado para atender desde lo más leve hasta lo más grave.

Este año, el servicio lo cubren Juan Carlos Martín y Víctor Bellido. El primero es ya un veterano, con dos décadas de experiencia en la feria. Víctor, en cambio, se estrena en esta edición. «Llevo veinte años aquí, fácilmente», cuenta Martín con la tranquilidad que da la costumbre. A su lado, Bellido sonríe: «Este es mi primer año».

Lo cierto es que, a la hora de las urgencias, la experiencia no basta para anticipar lo que puede ocurrir. «Lo más inesperado que te puedas imaginar», resumen. La lista es larga: picaduras de avispas, caídas, cortes con cuchillos mientras se corta jamón, quemaduras de las parrillas, golpes de calor, atragantamientos, fracturas, intoxicaciones… Y, a veces, accidentes insólitos: «Esta mañana atendimos a un hombre que quiso hacerse un selfie de espaldas a una vaca y terminó con un golpetazo en la espalda».

La memoria de Martín guarda también escenas difíciles de olvidar. «Lo más trágico que he visto aquí fue hace unos años, cuando se produjo una estampida de mulas en una clase práctica. Tuvimos embarazadas y mucha gente herida. Fue tremendo». También recuerda infartos, atragantamientos con riesgo vital y situaciones en las que, literalmente, lograron salvar vidas.

La feria cuenta con una ambulancia de evacuación que permite llegar al hospital en apenas cuatro minutos.