¿Quién recoge los beneficios directos de las ayudas del ibérico? Los ganaderos dudan

El sector del porcino ibérico de Salamanca ha recibido con dudas sobre su eficacia las ayudas al porcino ibérico aprobadas por el Gobierno central en el Consejo de Ministros del martes y publicadas ayer en el Boletín Oficial. Los ganaderos no dudan que se retiren canales pero temen que esas ayudas no lleguen finalmente a ellos por las dificultades de cerrar los sacrificios, como se exige, con animales fuera de nombre y, por lo tanto, sin precios de referncia: con este sistema de matanza las canales ibéricas entran en el c

ircuito del cerdo blanco y los industriales prefieren las características de ese último ganado en las condiciones de edad que establecen las ayudas. La dotación total de las ayudas es de 10 millones de euros.

El BOE confirmó la subvención en 40 euros por animal con un máximo de 500 por explotación y que los beneficiarios serán los titulares de una explotación de ibérico inscrita en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) y en el sistema ÍTACA. Los titulares deben cerrar un plan de participación antes del 31 de agosto en el que se especique el número de animales a sacrificar hasta el 15 de octubre de 2020 -desde el 7 de julio-, las características de los animales a sacrificar y la declaración expresa del compromiso de darlos de baja. La edad de los animales será entre 5 y 9 meses, con entre 70 y 95 kilos por animal de canal.