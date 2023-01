Preocupación por el segundo mercado con apenas ganado

El mercado de ganados que se celebrará mañana en Salamanca volverá a ser testimonial porque de nuevo, y por segundo lunes consecutivo, apenas habrá reses. Si a la cita del pasado lunes acudieron finalmente 132 ejemplares, para la de mañana los usuarios han inscrito tan solo 202 cabezas. De ellas, 89 son terneras; 98, terneros; y hay reserva de corral para 15 vacas. Como referencia, en el mercado de ganados de hace un año hubo en el mercado 802 terneros cruzados para cebadero, 541 hembras, 8 toros y 70 vacas. En total, 1.421 ejemplares.

La falta de reses en estos primeros mercados de ganado del año en Salamanca coinciden con la obligación de que los ejemplares que acudan tengan que haber superado las pruebas sanitarias 30 días antes de la cita. Esto supone que el ganadero tiene que acordar la venta de sus ejemplares en este caso con el tratante que luego les lleve al mercado; solicitar a los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León la realización de un saneamiento ganadero extraordinario de esos ejemplares; y esperar a la lectura para poder sacar los animales de la explotación.

La nueva exigencia, en vigor desde el 1 de enero, se ha producido en semanas con festivos y eso dificulta tanto las compras de ganado como el trabajo de los equipos veterinarios para realizar las pruebas sanitarias.

No obstante, desde la Asociación de Tratantes y Cebaderos se apunta a que el problema puede extenderse en el tiempo y se ha solicitado a la Junta de Castilla y León que no exija este nuevo requisito en el caso de terneros que van a cebadero y, desde ahí, a matadero, porque entienden que no existe riesgo sanitario. La respuesta que han recibido, según señaló el presidente de este colectivo, Ricardo de la Iglesia, es la de que se trata de una normativa que excede las competencias de la comunidad.

Hoy se manifestará frente al servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta en Salamanca la organización agraria UCCL para exigir lo mismo.