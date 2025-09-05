Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico.
CONTENIDO PATROCINADO

El nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico ya brilla en Salamanca

Descubre en Adarsa Salamanca el futuro de la movilidad eléctrica con un modelo que destaca por su diseño innovador, una autonomía de hasta 800 kilómetros y la tecnología más avanzada

EÑE

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00

Mercedes-Benz da un paso firme hacia el futuro de la movilidad con la llegada del nuevo CLA totalmente eléctrico. Un modelo que redefine lo que significa conducir con estilo, innovación y sostenibilidad y ya puedes descubrir en las instalaciones de Adarsa Salamanca, ubicadas en la calle Hoces del Duratón en el polígono industrial El Montalvo II. Un espacio donde el asesoramiento experto y la atención personalizada te permitirán conocer cada detalle del vehículo de forma cercana y profesional.

En este sentido, este vehículo no solo impresiona por su diseño elegante y deportivo, sino que también marca un hito en autonomía, alcanzando cerca de 800 kilómetros con una sola carga. Un logro que coloca al CLA en lo más alto del segmento eléctrico.

En su interior, el CLA eléctrico sorprende con una atmósfera futurista y un sistema intuitivo que se anticipa a las necesidades del conductor. La tecnología de vanguardia está al servicio de la comodidad, la seguridad y la personalización, ofreciendo una conducción tan emocionante como eficiente.

Además, Mercedes-Benz hace que dar el paso a la movilidad eléctrica sea más fácil que nunca. Gracias a Mercedes me Charge, el conductor puede acceder a una de las mayores redes de recarga de Europa mediante un único contrato, una tarjeta o directamente desde la pantalla del vehículo. De este modo, cargar el CLA es tan cómodo como conducirlo.

¿Quieres conocerlo en persona?

En Adarsa Salamanca, concesionario oficial Mercedes-Benz, te invitan a vivir esta experiencia de primera mano. Si eres amante del motor, la innovación y el diseño, no puedes dejar pasar la oportunidad de conocer el futuro eléctrico de la marca de la estrella. El nuevo CLA eléctrico no solo marca un cambio tecnológico, sino una nueva forma de entender la conducción.

Adarsa Salamanca

C/ Hoces del Duratón, 25. P. I. El Montalvo II, 37008, Salamanca

923190490

www.mercedes-benz-grupoadarsa.es

