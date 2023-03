Misericordia Sánchez, apicultora: “No se me caen los anillos si hay que ir al colmenar”

La trashumancia es una de las características del trabajo de Misericordia Sánchez, que desempeña su labor como apicultora y tiene sus colmenas, según la estación del año, o bien en tierras extremeñas, o bien en Salamanca. “Es un trabajo duro porque te separas de la familia. La compensación es que al trabajar con abejas sé que es la polinizadora por excelencia de la Naturaleza. Sin las colmenas no existiría”, relata Sánchez.

Entró en su especialidad laboral de la mano de su esposo y sus hijos espera que sean la tercera generación de apicultores, “la situación es muy complicada, porque, aunque seamos trashumantes no tenemos la bonificación de los 20 céntimos del gasoil y también estamos padeciendo la varroa, que es una enfermedad de las colmenas y si se nos mueren los animales es muy difícil salir adelante”.

Acerca de la discriminación en su desempeño laboral asegura no haberla sentido, “trabamos con una cooperativa y somos muchas mujeres. En mi caso hago mucho trabajo de almacén, pero si tengo que ir al colmenar no se me caer los anillos. Las abejas no distinguen si eres hombre o mujer, señala, “en mi familia además la conciliación ha sido posible gracias a la colaboración de mi suegro, porque otras familias incluso cambiaban a los niños un trimestre de colegio por la trashumancia y en nuestro caso no hemos necesitado hacerlo” .